VietinBank tung ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm dịp cuối năm

VietinBank triển khai chương trình ưu đãi “Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời” với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng, dành cho khách hàng gửi tiết kiệm dịp cuối năm.

Theo các chuyên gia tài chính, giai đoạn cuối năm là thời điểm thuận lợi để "khóa" lãi suất cho các khoản tiết kiệm kỳ hạn 6-12 tháng, giúp người gửi đảm bảo mức sinh lời ổn định trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Đây cũng là thời điểm nhu cầu tích lũy tăng cao khi nhiều gia đình xem xét lại kế hoạch tài chính và ưu tiên các kênh ổn định, dễ kiểm soát dòng tiền.

Phòng giao dịch của ngân hàng VietinBank. Ảnh: VietinBank

Nắm bắt xu hướng này, VietinBank triển khai chương trình khuyến mại lớn nhất năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm. Cụ thể, khi mở mới sổ tiết kiệm tại quầy, khách hàng được tặng quà tiền mặt hoặc hiện vật tức thời trị giá đến 800.000 đồng. Vào các ngày đặc biệt như 20/10, 20/11, 24/12 và 6/3, khách hàng đủ điều kiện còn có cơ hội nhận tài khoản số đẹp trị giá tối đa 5 triệu đồng.

Đối với nhóm khách hàng ưa thích giao dịch số, gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng VietinBank iPay Mobile sẽ được nhân đôi điểm thưởng Loyalty, có thể đổi thành nhiều ưu đãi trong hệ sinh thái dịch vụ đa dạng của ngân hàng, giúp tối ưu thêm lợi ích khi gửi tiền.

Trong bối cảnh nhu cầu tích lũy an toàn tăng lên vào thời điểm cuối năm, các chương trình ưu đãi từ ngân hàng, trong đó có VietinBank, được kỳ vọng sẽ mang đến thêm giá trị cho người gửi tiết kiệm. Việc nhận quà tặng và ưu đãi ngay tại thời điểm giao dịch không chỉ gia tăng lợi ích tài chính mà còn giúp khách hàng cảm thấy yên tâm hơn khi bắt đầu một kế hoạch tích lũy mới.

Minh Ngọc