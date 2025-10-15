VietinBank tung loạt ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm

VietinBank triển khai chương trình "Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời", kèm nhiều ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại ngân hàng từ 13/10 đến 31/3/2026.

Theo đó, khách hàng mở mới sổ tiết kiệm tại quầy sẽ được nhận quà tặng bằng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá tới 800.000 đồng, tùy theo số tiền gửi và kỳ hạn.

Đặc biệt, khách hàng mới mở tài khoản trong thời gian khuyến mại, khách hàng nữ gửi tiền vào ngày 20/10 hoặc 6/3 và tất cả khách hàng gửi tiết kiệm vào các dịp đặc biệt như 20/11, 24/12, 5/1 và 27/2 sẽ được tặng tài khoản số đẹp trị giá tới 5 triệu đồng, khi gửi từ 200 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Chương trình "Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời" mang đến nhiều ưu đãi cho khách hàng. Ảnh: VietinBank

Song song, khách hàng mở mới hoặc tái tục sổ tiết kiệm trực tuyến từ 1 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trên VietinBank iPay Mobile hoặc website, sẽ được hưởng lãi suất online ưu đãi, đồng thời nhân đôi điểm Loyalty so với thông thường.

Cụ thể, mỗi 1 triệu đồng gửi tiết kiệm online, khách hàng nhận được 20 điểm Loyalty (thay vì 10 điểm). Điểm thưởng có thể tích lũy để đổi quà, nhận voucher mua sắm hoặc sử dụng các ưu đãi dịch vụ khác trong hệ sinh thái VietinBank Loyalty.

Chương trình áp dụng trên toàn quốc, với tổng ngân sách hàng tỷ đồng.

Đại diện VietinBank cho biết chương trình là lời tri ân gửi tới khách hàng, đồng thời mang đến cơ hội trải nghiệm giải pháp tài chính an toàn và sinh lời thiết thực. Ngân hàng kỳ vọng chương trình sẽ khuyến khích khách hàng tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi và tiếp cận thêm nhiều dịch vụ trong hệ sinh thái số.

Minh Ngọc