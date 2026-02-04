VietinBank triển khai sản phẩm cho vay liên kết bền vững, ký hợp tác với 8 đối tác trong và ngoài nước, đưa các tiêu chuẩn ESG trở thành tiêu chí hợp tác tài trợ vốn.

Khác với các mô hình tín dụng truyền thống, cho vay liên kết bền vững là cấu trúc tài chính trong đó điều kiện vay, đặc biệt là lãi suất, được gắn trực tiếp với mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo VietinBank, mô hình này phản ánh sự dịch chuyển trong vai trò của ngân hàng, từ "cấp vốn" sang "đồng hành" cùng doanh nghiệp trong đó các yếu tố bền vững như: hiệu quả dài hạn, trách nhiệm môi trường - xã hội và quản trị minh bạch của doanh nghiệp trở thành tiêu chí hợp tác.

Ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Khối KHDN VietinBank phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VietinBank

Việc ký kết hợp tác cùng 8 đối tác trong và ngoài nước triển khai sản phẩm cho vay liên kết bền vững (SLL) đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình ESG của VietinBank, đồng thời mở ra cách tiếp cận tín dụng gắn trực tiếp với các mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đại diện ngân hàng cho biết, việc hợp tác từ giai đoạn đầu nhằm bảo đảm tính chuẩn mực và minh bạch cho sản phẩm. Thông qua sự đồng hành của các đối tác, VietinBank từng bước hoàn thiện khung đánh giá, giám sát và đo lường các chỉ tiêu ESG, qua đó bảo đảm các khoản vay hiệu quả về mặt tài chính, tạo ra tác động thực chất đối với môi trường và cộng đồng.

Việc ký kết hợp tác với các đối tác là bước mở đầu cho lộ trình triển khai cấu trúc SLL tại VietinBank. Ảnh: VietinBank

Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của nền kinh tế, VietinBank xác định phát triển bền vững là một trong các trọng tâm xuyên suốt. Những năm gần đây, ngân hàng đã ban hành Khung Tài chính Bền vững, triển khai các gói tín dụng xanh và tài trợ cho các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, VietinBank mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn và kinh nghiệm triển khai. Trong năm 2025, dư nợ tín dụng xanh của ngân hàng đạt gần 53.000 tỷ đồng.

Việc đưa vào triển khai cấu trúc cho vay liên kết bền vững là bước đi tiếp theo trong quá trình hoàn thiện danh mục tài chính bền vững của VietinBank. Mô hình này giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn cạnh tranh, tạo động lực để cải thiện quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện các cam kết phát triển bền vững theo hướng có đo lường.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch xanh và tăng trưởng bền vững, VietinBank kỳ vọng cho vay liên kết bền vững sẽ dần trở thành mô hình phổ biến trên thị trường tài chính, góp phần lan tỏa tư duy phát triển có trách nhiệm và hỗ trợ doanh nghiệp tạo lập giá trị dài hạn cho nền kinh tế.

Minh Ngọc