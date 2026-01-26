VietinBank triển khai gói tín dụng hạ tầng trọng điểm quy mô 60.000 tỷ đồng

VietinBank ưu đãi lãi suất, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm quốc gia với tổng quy mô tín dụng 60.000 tỷ đồng.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ được giảm tối thiểu 1-1,5% so với lãi suất cho vay cùng kỳ hạn thông thường của ngân hàng, áp dụng đến hết năm 2030. Bên cạnh đó, VietinBank sẽ ưu tiên phân bổ nguồn vốn, tinh giản hồ sơ, thủ tục nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Đội ngũ nhân viên chuyên trách cũng được bố trí để tư vấn, xây dựng giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù từng dự án và từng doanh nghiệp, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Doanh nghiệp được hưởng mức lãi suất ưu đãi, giảm 1-1,5% một năm. Ảnh: VietinBank

Gói tín dụng được thiết kế để giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, cải thiện dòng tiền và tăng khả năng triển khai dự án. Đặc biệt, với các dự án hạ tầng có đặc thù vòng đời dài, tổng mức đầu tư cao và thời gian thu hồi vốn kéo dài, việc tiếp cận nguồn vốn ổn định trong nhiều năm là yếu tố quan trọng đối với các dự án hạ tầng vốn.

Theo đại diện ngân hàng, gói tín dụng là sự chia sẻ trách nhiệm của ngân hàng đối với mục tiêu phát triển chung của đất nước, cũng như cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và nền kinh tế, góp phần tạo dư địa phát triển cho các ngành, lĩnh vực liên quan.

Với tiềm lực tài chính, kinh nghiệm tài trợ nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn và định hướng phát triển bền vững, VietinBank kỳ vọng sẽ trở thành bạn đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, năng lượng, công nghệ chiến lược, đóng góp thiết thực cho sự phát triển dài hạn của nền kinh tế.

Minh Ngọc