VietinBank tổ chức hội thảo cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ngân hàng tổ chức "Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025" gồm hai phiên thảo luận xoay quanh chiến lược thích ứng với những thay đổi chính sách thương mại Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 18/8.

Theo Vietinbank, trong bối cảnh chính sách thương mại và thuế quan của Mỹ liên tục biến động lớn, hàng loạt các chính sách có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: Các hoạt động điều tra chống lẩn tránh thuế, kiểm tra gian lận xuất xứ, áp thuế đối ứng.

Trước tình hình đó, doanh nghiệp xuất khẩu phải đồng thời giải quyết bài toán tuân thủ pháp lý, quản trị rủi ro và đa dạng hóa thị trường. Việc nắm bắt kịp thời, phân tích sâu sắc và thích ứng hiệu quả với các chính sách mới trở thành yêu cầu cấp thiết để tái định vị chiến lược.

Phòng giao dịch của VietinBank. Ảnh: VietinBank

Tại diễn đàn, các chuyên gia sẽ tập trung làm rõ bản chất các chính sách thuế quan Mỹ, từ khái niệm "chuyển tải trung gian" (transshipment), các dấu hiệu gian lận xuất xứ đến quy trình kiểm tra, điều tra và xử phạt. Bên cạnh đó, hội thảo cũng mang đến nhiều phân tích tác động cụ thể đến từng ngành hàng của doanh nghiệp Việt, đồng thời gợi mở các kịch bản ứng phó ngắn và dài hạn.

Phiên thảo luận thứ hai dành cho ngành công nghiệp sản xuất và công nghiệp phụ trợ, tập trung đánh giá cơ hội và thách thức trong làn sóng dịch chuyển đầu tư, chuẩn hóa tiêu chí xuất xứ và tăng cường nội địa hóa.

Thông tin Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025. Ảnh: VietinBank

Sự kiện quy tụ các chuyên gia như TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh; ông Nguyễn Xuân Thành - Đại học Fulbright Việt Nam cùng các đại diện tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh...

VietinBank kỳ vọng hai phiên thảo luận sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về thương mại quốc tế, giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược linh hoạt. Khán giả có thể tham gia phần hỏi đáp trực tiếp, đặt nhiều tình huống thực tế theo ngành hàng và thị trường.

Thái Anh