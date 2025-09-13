VietinBank tổ chức chiến dịch 'Trao tay thế hệ, Tiếp lửa tự hào'

VietinBank tái hiện lịch sử tiền tệ Việt Nam, đồng thời giới thiệu thẻ VietinBank Visa Signature phiên bản giới hạn trong chiến dịch "Trao tay thế hệ, Tiếp lửa tự hào".

Chiến dịch được VietinBank triển khai nhân kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, nhằm lan tỏa tình yêu nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc đến thế hệ trẻ, đồng thời khuyến khích việc trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Trong khuôn khổ chiến dịch, VietinBank phối hợp cùng hệ thống Beat Network ra mắt video "Gần 4 thập kỷ VietinBank đồng hành tiếp lửa khát vọng dân tộc Việt Nam". Sản phẩm tái hiện hành trình gần 40 năm phát triển cùng đất nước của VietinBank, với những dấu ấn về chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái tài chính thông minh, trải nghiệm ngân hàng chuẩn quốc tế.

Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi nội dung "Tiền tệ kể chuyện tự hào", gồm 5 bài đăng, tái hiện lịch sử tiền tệ Việt Nam qua từng giai đoạn, đồng thời kể câu chuyện về những địa danh phía sau mỗi tờ tiền Việt Nam. Nội dung mở đầu với các tờ cotton mệnh giá 100, 200, 500 đồng gắn với ký ức nhiều thế hệ; tiếp đến là đợt đổi tiền năm 1985 cùng sự ra đời của tờ 1.000, 2.000, 5.000 đồng phản ánh bước ngoặt cải cách kinh tế. Bài viết tiếp theo nhắc nhớ về sự kiện năm 2003, đồng polymer được phát hành, đánh dấu tiến bộ công nghệ, khả năng chống làm giả và quá trình hội nhập.

Thẻ VietinBank Visa Signature phiên bản giới hạn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: VietinBank

Hành trình khép lại với bài viết giới thiệu thẻ VietinBank Visa Signature phiên bản giới hạn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nổi bật với hình ảnh quốc kỳ. Theo đại diện ngân hàng, sản phẩm vừa là công cụ giao dịch hiện đại, vừa mang ý nghĩa biểu tượng, khơi gợi tinh thần dân tộc và truyền cảm hứng để thế hệ trẻ kế thừa di sản, tự tin bước vào tương lai.

"Qua chuỗi bài này, mình hiểu rằng tiền không chỉ để giao dịch, mà còn là nhân chứng lịch sử và văn hóa, lưu giữ những giá trị mà lớp trẻ cần tiếp nối", bạn Nguyễn Hiếu (Hà Nội) chia sẻ.

Ngoài sản phẩm truyền thông, chiến dịch còn giới thiệu bộ ảnh "Lời chúc trao tay - Tiếp lửa tự hào", ghi lại thông điệp của cán bộ nhân viên VietinBank gửi tới Tổ quốc trong dịp 2/9. Các lời chúc được đăng tải và lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của công chúng.

"Chiến dịch kông chỉ tôn vinh giá trị lịch sử cùng tinh thần dân tộc thiêng liêng; mà còn tiếp nối dòng chảy tự hào bằng cách trao truyền cho thế hệ trẻ ngọn lửa của khát vọng vươn mình, của đổi mới và tình yêu Tổ quốc", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Nhân viên VietinBank tham gia chiến dịch "Trao tay thế hệ, Tiếp lửa tự hào". Ảnh: VietinBank

Trải qua 37 năm hoạt động, VietinBank đã tham gia nhiều dự án trọng điểm quốc gia, đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, góp phần thay đổi đất nước. Song song, ngân hàng cũng đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng hàng nghìn mái ấm, trường học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Bước vào kỷ nguyên mới, VietinBank đặt mục tiêu tiên phong trong chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh, mang đến trải nghiệm ngân hàng đẳng cấp quốc tế cho người Việt.

Minh Ngọc