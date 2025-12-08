VietinBank tặng thêm ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm cuối năm

VietinBank điều chỉnh chính sách ưu đãi chương trình “Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời”, không giới hạn số lần nhận quà, tối đa 10 triệu đồng một ngày, áp dụng đến 31/3/2026.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy được nhận quà tặng bằng tiền mặt hoặc hiện vật theo ưu đãi mới, không giới hạn số lần nhận quà. Mỗi người tối đa được nhận 10 triệu đồng một ngày, áp dụng cho một điểm giao dịch. Vào các ngày đặc biệt như 24/12, 05/01, 27/2 và 6/3, những người đủ điều kiện có thêm cơ hội nhận tài khoản số đẹp trị giá tối đa 5 triệu đồng.

VietinBank điều chỉnh chính sách ưu đãi chương trình "Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời". Ảnh: VietinBank

Đặc biệt, ngân hàng triển khai ưu đãi dành cho nhóm 200 người có mức tăng trưởng số dư cao nhất. Mỗi tuần, khách hàng tăng số dư từ 1 tỷ đồng có cơ hội nhận thưởng đến 10 triệu đồng. Tổng ngân sách dành cho ưu đãi này tối đa là 1,6 tỷ đồng, kéo dài đến hết 31/12.

Bên cạnh đó, khách hàng gửi tiết kiệm online kỳ hạn từ 6 tháng thông qua ứng dụng VietinBank iPay Mobile, được hưởng ưu đãi lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy, đồng thời nhân đôi điểm thưởng Loyalty. Mỗi 1 triệu gửi online được cộng 20 điểm Loyalty (thay vì 10 điểm). Người dùng có thể quy đổi điểm thành quà tặng, voucher hoặc ưu đãi trong hệ sinh thái VietinBank.

Việc điều chỉnh chính sách chương trình khuyến mãi "Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời" theo hướng rõ ràng, linh hoạt và thiết thực hơn nhằm đa dạng hóa lợi ích cho khách hàng, tối ưu hóa trải nghiệm và hỗ trợ khách hàng gia tăng tích lũy an toàn trong dịp cuối năm.

Ngân hàng cho biết, việc điều chỉnh quà tặng chương trình nhằm tăng tính linh hoạt, gia tăng lợi ích, tối ưu hóa trải nghiệm và hỗ trợ khách hàng gia tăng tích lũy an toàn trong dịp cuối năm.

Minh Ngọc