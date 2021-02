VietinBank tặng quà khách hàng ngày vía Thần Tài

VietinBank lì xì khách hàng hạng Kim Cương 199.999 đồng vào tài khoản, mong muốn mang đến năm mới nhiều tài lộc, may mắn trong ngày vía Thần Tài .

VietinBank cho biết đã gửi tặng lì xì vào tài khoản cho khách hàng trên ứng dụng ngân hàng điện tử VietinBank iPay Mobile. Khoản tiền gồm nhiều số 9, con số tượng trưng cho may mắn được ngân hàng này gửi cùng lời chúc: "Kính chúc quý khách năm Tân Sửu Phát lộc - Phát tài - Đủ đầy Phú Quý".

Với hình thức lì xì trực tuyến trong ngày vía Thần Tài ngay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, ngân hàng này mong muốn góp phần giúp cho khách hàng bảo vệ sức khỏe trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Khách hàng sẽ hạn chế dùng tiền mặt, giao dịch trực tiếp trong ngày vía Thần Tài giảm bớt nguy cơ lây nhiễm.

Khách hàng nhận tiền lì xì ngày vía Thần Tài ứng dụng Ngân hàng điện tử VietinBank iPay Mobile. Ảnh: Vietinbank.

Chị Nguyễn Hương, Hà Nội, khách hàng của VietinBank chia sẻ: "Sáng nay, tôi chỉ định vào VietinBank iPay để chuyển khoản nhưng thật bất ngờ khi nhận được thiệp đỏ rực rỡ của ngân hàng cùng lì xì may mắn vào tài khoản".

VietinBank luôn đi theo giá trị cốt lõi: "Khách hàng là trung tâm". Chương trình "Tri ân khách hàng ưu tiên hạng Kim cương nhân ngày vía Thần Tài" thể hiện sự trân trọng, tri ân tới khách hàng luôn đồng hành cùng VietinBank. Ngoài những chính sách chăm sóc khách hàng ưu tiên, VietinBank đang triển khai chương trình khuyến mại cộng 0,2% lãi suất cho khách hàng ưu tiên khi gửi tiền tiết kiệm trên toàn hệ thống.

Đại diện VietinBank chia sẻ, ngân hàng luôn nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính toàn diện đáp ứng vụ mọi nhu cầu tài chính và mang đến sự an tâm cho mỗi khách hàng khi giao dịch.

Năm 2020, ứng dụng VietinBank iPay Mobile được vinh danh là "Best Mobile Banking Technology Implementation - Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương " do Tạp chí The Asian Banker bình chọn.

Với ứng dụng VietinBank iPay Mobile, khách hàng ưu tiên được tự động cộng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm trực tuyến, miễn phí giao dịch chuyển khoản trong và ngoài hệ thống, thanh toán hóa đơn nhanh chóng mọi lúc mọi nơi, và trải nghiệm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khác.

(Nguồn: VietinBank)