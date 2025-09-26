VietinBank tặng đến 1 triệu đồng cho khách hàng kinh doanh

VietinBank tặng tối đa 1 triệu đồng cho tiểu thương, hộ kinh doanh liên kết tài khoản thanh toán với phần mềm bán hàng hoặc loa thông báo nhận tiền, áp dụng đến 2/1/2026.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động "Ngân hàng đồng hành - An tâm kinh doanh" của VietinBank, nhằm hỗ trợ cộng đồng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số và tuân thủ quy định pháp luật.

Khách hàng khi liên kết tài khoản thanh toán VietinBank với phần mềm bán hàng hoặc loa thông báo nhận tiền, đồng thời đăng ký dịch vụ quản lý dòng tiền, sẽ được nhận thưởng theo mức số dư bình quân tháng trong tài khoản thanh toán. Cụ thể, số dư bình quân trên tài khoản thanh toán từ 10 đến dưới 30 triệu đồng được tặng 300.000 đồng; từ 30 đến dưới 50 triệu đồng nhận 500.000 đồng; từ 50 triệu đồng sẽ được nhận 1 triệu đồng.

Chương trình "Ngân hàng đồng hành - An tâm kinh doanh" mang đến nhiều ưu đãi cho cộng đồng kinh doanh. Ảnh: VietinBank

Ngoài ra, VietinBank tiếp tục tặng tiền, biển hiệu cửa hàng, loa thông báo nhận tiền trị giá đến 600.000 đồng cho những khách hàng có tổng giá trị giao dịch nhận tiền qua VietQR cao nhất mỗi tháng, đến hết tháng 11.

Bên cạnh tiền thưởng, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi khác như miễn hoặc giảm phí phần mềm bán hàng, miễn phí mở tài khoản số đẹp, cùng chính sách ưu đãi lãi suất tiền gửi và cho vay.

Anh Nguyễn Văn Hùng, chủ cửa hàng tạp hóa tại Hà Nội, cho biết việc liên kết tài khoản VietinBank với phần mềm bán hàng và sử dụng loa thông báo giúp giao dịch an toàn, minh bạch và chuyên nghiệp hơn. "Mỗi lần khách chuyển khoản, cửa hàng đều được báo ngay lập tức. Tôi còn được nhận thưởng tiền mặt và miễn phí một số chi phí phần mềm, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành", anh Hùng nói.

Đại diện VietinBank cho biết ngân hàng mong muốn hỗ trợ tiểu thương, hộ kinh doanh tuân thủ quy định, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua các giải pháp tài chính - công nghệ toàn diện.

"VietinBank cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình phát triển bền vững", vị này nhấn mạnh.

Minh Ngọc