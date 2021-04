VietinBank Securities được rót vốn 90 triệu USD

Ngày 15/4, Công ty Chứng khoán Công thương (VietinBank Securities, mã chứng khoán: CTS) ký các hợp đồng vay vốn có tổng trị giá 60 triệu USD, tương đương hơn 1.380 tỷ đồng. Sự kiện diễn ra tại khách sạn tại Hotel Du Parc Hanoi.

Đối tác của VietinBank Securities lần này là ngân hàng Woori Bank; ngân hàng TNHH Thương mại Taipei Fubon và ngân hàng Cathay United. Trong đó, khoản vay 50 triệu USD tương đương hơn 1.150 tỷ đồng đến từ Woori Bank. Hai ngân hàng còn lại tài trợ tổng vốn vay trị giá 10 triệu USD, tương đương hơn 230 tỷ đồng.

Ông Trần Phúc Vinh, Tổng giám đốc VietinBank Securities đại diện ký kết với WooriBank Viet Nam. Ảnh: VietinBank Securities.

Trước đó, vào ngày 15/3, Công ty Chứng khoán Công thương cũng ký hợp đồng vay trị giá 30 triệu USD tương đương hơn 690 tỷ đồng, kỳ hạn không quá 12 tháng với nhóm 4 ngân hàng Đài Loan. Đó là Union Bank of Taiwan; Taichung Commercial Bank; Taishin International Bank và Huanan Commercial Bank. Thương vụ do Union Bank of Taiwan thu xếp và đầu mối khoản vay.

Như vậy trong hai tháng liên tiếp, VietinBank Securities đã thực hiện ký kết các gói vay với tổng trị giá 90 triệu USD, tương đương hơn 2.070 tỷ đồng đến từ nhóm các ngân hàng Hàn Quốc, Đài Loan.

"Đây là một trong những thương vụ lớn nhất trong ngành chứng khoán, đánh dấu tín nhiệm của công ty đối với các định chế tài chính nước ngoài, khả năng tăng cường hợp tác, mở rộng đối tác và huy động vốn nước ngoài hiệu quả, nhanh chóng", đại diện VietinBank Securities chia sẻ.

Theo đó, thương vụ cũng là bàn đạp để triển khai các mảng kinh doanh của công ty hiệu quả hơn nhờ tận dụng được nguồn vốn lớn với chi phí hợp lý.

Ông Trần Phúc Vinh, Tổng giám đốc VietinBank Securities (ngồi bên trái). Ảnh: VietinBank Securities.

Hợp tác này là bước mở đầu trong mối quan hệ của VietinBank Securities với các định chế tài chính nước ngoài lớn, các quỹ, công ty bảo hiểm. Với định hướng phát triển không chỉ tăng trưởng về thị phần môi giới cổ phiếu và trái phiếu, Công ty chứng khoán Công thương còn đẩy mạnh mảng tư vấn M&A, thu xếp vốn nước ngoài dựa trên cơ sở là mối quan hệ với các quỹ đầu tư, các đối tác và sự hỗ trợ về mạng lưới khách hàng từ Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Năm 2021, VietinBank Securities dự kiến có nhiều hoạt động tư vấn M&A quy mô, thu xếp vốn nước ngoài đối với các doanh nghiệp trong nước, đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu của công ty.

Đại diện các bên chụp hình lưu niệm Ảnh: VietinBank Securities.

Tại buổi ký kết, VietinBank Securities cũng đóng vai trò là đơn vị kết nối các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Tập đoàn Novaland (lĩnh vực bất động sản), Tập đoàn thủy sản Minh Phú (lĩnh vực thủy hải sản), Công ty cổ phần Thép Việt Hưng (lĩnh vực thép), Công ty Cổ phần tập đoàn Louis Agro (lĩnh vực nông nghiệp) và các doanh nghiệp lớn khác trong nước.

Đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp có điều kiện gặp gỡ, chia sẻ và kết nối với các đơn vị tài trợ vốn nước ngoài, mở ra các cơ hội hợp tác lâu dài, bền vững trong tương lai.