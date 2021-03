VietinBank Securities được rót vốn 30 triệu USD

VietinBank Securities ký hợp đồng vay hợp vốn trị giá 30 triệu USD - tương đương hơn 690 tỷ đồng với nhóm bốn ngân hàng Đài Loan ngày 15/3.

Đại diện VietinBank Securities cho biết, bốn ngân hàng ký kết hợp tác gồm: Union Bank of Taiwan; Taichung Commercial Bank - Labuan Branch; Taishin International Bank và Huanan Commercial Bank. Thương vụ do Union Bank of Taiwan là đơn vị thu xếp và đầu mối khoản vay.

VietinBank Securities bắt đầu đàm phán thương vụ với đối tác Đài Loan từ cuối năm 2020. Trong tình hình thị trường nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thương vụ hoàn thiện sau hơn 3 tháng, cho thấy định mức tín nhiệm của VietinBank Securities đối với các định chế tài chính nước ngoài cao.

"Thương vụ này đánh dấu tín nhiệm của VietinBank Securities đối với các định chế tài chính tư vấn và thu xếp vốn vay quốc tế. Công ty có khả năng tăng cường hợp tác, mở rộng đối tác và huy động vốn nước ngoài hiệu quả, nhanh chóng. Đây cũng là bàn đạp để VietinBank Securities phát triển hoạt động tư vấn và thu xếp vốn vay quốc tế", đại diện VietinBank Securities nói.

Ông Trần Phúc Vinh, Quyền Tổng giám đốc VietinBank Securities đại diện ký kết. Ảnh: VietinBank Securities.

VietinBank Securities thành lập ngày 1/9/2000, thuộc nhóm các công ty chứng khoán lâu đời nhất Việt Nam. Tính đến ngày 31/12/2020, vốn điều lệ của VietinBank Securities đạt 1.064 tỷ đồng, tổng tài sản 4.273 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 1.437 tỷ đồng. Việc mở rộng thêm các hạn mức vay nước ngoài sẽ tiếp tục giúp VietinBank Securities có thêm cơ sở để triển khai các mảng kinh doanh của công ty hiệu quả hơn nhờ tận dụng được nguồn vốn lớn với chi phí hợp lý.

VietinBank Securities được nhóm 4 ngân hàng ngoại rót vốn 30 triệu USD. Ảnh: VietinBank Securities.

Theo thống kê từ VietinBank Securities, hiện có ít công ty chứng khoán top đầu của Việt Nam có thể vay vốn giá trị lớn tại các ngân hàng nước ngoài, bên cạnh SSI, HSC... VietinBank Securities là công ty chứng khoán tiếp theo tiếp cận được với nguồn vốn nước ngoài. Đây có thể coi là một lợi thế lớn của công ty này trong bối cảnh các công ty chứng khoán ngoại đang đổ bộ ngày một nhiều với nguồn vốn giá rẻ dồi dào.

Nha Trang