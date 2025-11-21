V-Wealth tích hợp trong ứng dụng VietinBank iPay Mobile giúp khách hàng trải nghiệm đầu tư và quản lý tài sản dễ dàng, tiện lợi.

V-Wealth mang đến nền tảng đầu tư được cá nhân hóa tùy thuộc tính cách và trải nghiệm của khách hàng. Thông qua công cụ đánh giá khẩu vị rủi ro (Risk Profile), ứng dụng này giúp khách hàng nhận diện rõ mức độ chấp nhận rủi ro, từ đó chủ động chọn lựa chiến lược và sản phẩm đầu tư phù hợp.

Các danh mục đầu tư trên V-Wealth được tùy biến theo từng phong cách tài chính. Mỗi giải pháp đều qua chọn lọc và kiểm định, từ chứng chỉ quỹ, vàng, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi... đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư của khách hàng.

VietinBank ra mắt nền tảng số đầu tư và quản lý tài sản V-Wealth. Ảnh: VietinBank

Nhờ danh mục được lựa chọn cùng trải nghiệm liền mạch, V-Wealth giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, tập trung vào danh mục đầu tư cá nhân hóa theo mục tiêu của mình. Do tích hợp hoàn toàn trong ứng dụng VietinBank iPay, nền tảng cũng giúp khách hàng theo dõi, đầu tư, quản lý toàn bộ tài sản mà không cần chuyển đổi hệ thống. Toàn bộ danh mục được hiển thị trên bảng điều khiển trực quan, giúp nhà đầu tư nắm bắt hiệu quả sinh lời theo thời gian cập nhật, điều chỉnh chiến lược linh hoạt. Đại diện ngân hàng cho biết, trải nghiệm khách hàng trong hệ sinh thái VietinBank sẽ được bảo mật, liền mạch và an toàn.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và tiên phong trong chuyển đổi số, VietinBank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, số hóa hành trình, mang đến trải nghiệm đầu tư chọn lọc cho nhà đầu tư. VietinBank iPay Mobile được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại với giao diện lập trình ứng dụng mở, tích hợp nhiều chức năng. Hiện ứng dụng đã có gần 29 triệu lượt tải, hơn 14 triệu khách hàng thường xuyên sử dụng và gần 2 tỷ giao dịch thành công trong 6 tháng đầu năm. Theo lộ trình chiến lược, ứng dụng sẽ được nâng cấp thành trợ lý tài chính thông minh, ứng dụng AI, Blockchain, Cloud để tự động hóa và tăng bảo mật.

Yên Chi