VietinBank ra mắt gói ưu đãi cho cán bộ thuộc Nghị định 178

VietinBank ra mắt gói giải pháp tài chính “Điểm tựa tài chính – Kiến tạo tương lai”, với nhiều ưu đãi dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178.

Theo đó, người gửi tiền từ 300 triệu đồng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi, giúp gia tăng tài sản nhanh chóng và an toàn. Khách hàng có thể lựa chọn chứng chỉ tiền gửi mang lại lợi nhuận cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn, đảm bảo tính an toàn và linh hoạt trong quản lý dòng vốn.

Khi cần tiền, người gửi có thể vay cầm cố với lãi suất thấp, đáp ứng 100% nhu cầu vay vốn và giá trị tài sản. Đặc biệt, quy trình vay online linh hoạt 24/7 qua ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay được xử lý trong 3 phút với hạn mức lên đến 100 triệu đồng, giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn khi cần.

Khách hàng thuộc Nghị định 178 được hưởng nhiều ưu đãi. Ảnh: VietinBank

Bên cạnh đó, VietinBank cũng đưa ra nhiều ưu đãi khi mở thẻ. Khách hàng có thể mở thẻ tín dụng hạn mức tối đa 150 triệu đồng hoặc bằng 100% giá trị sổ tiết kiệm. Đối với thẻ Visa Signature, người dùng được miễn phí phát hành và phí thường niên theo chính sách khách hàng ưu tiên. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng lượt chơi golf, đêm nghỉ dưỡng miễn phí, giảm 50% hóa đơn ẩm thực, khách sạn, lượt golf, hoàn tiền tới 5% tại các lĩnh vực golf...

Ngoài ra, VietinBank còn giảm 15% phí bảo hiểm sức khỏe VIB Care cho khách và gia đình. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife, khách hàng có cơ hội nhận quà tặng tới một chỉ vàng hoặc voucher chăm sóc sức khỏe trị giá 8 triệu đồng.

Nghị định 178/2024 của Chính phủ quy định về chính sách, chế độ dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo đại diện VietinBank, gói giải pháp tài chính này được kỳ vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành, giúp khách hàng ổn định tài chính, xây dựng tương lai bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Ngọc