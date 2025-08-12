VietinBank Premium giới thiệu bộ đặc quyền mới

VietinBank Premium triển khai loạt đặc quyền mới dành cho khách hàng ưu tiên, đồng thời giới thiệu TVC “Sống trọn tinh hoa” nhằm truyền tải thông điệp thương hiệu.

Theo đó, khách hàng sở hữu thẻ Visa Signature và JCB Ultimate SaviY được VietinBank Premium miễn phí chơi golf tại hơn 50 sân trên toàn quốc; sử dụng phòng chờ VIP không giới hạn tại hơn 30 sân bay nội địa và 1.200 sân bay quốc tế; cùng dịch vụ làm thủ tục nhanh, đón tiễn tại hơn 100 điểm đến trong và ngoài nước. Các dịch vụ này hướng tới việc tối ưu hành trình di chuyển, mang lại sự thoải mái và cơ hội kết nối kinh doanh cho khách hàng ưu tiên.

Các đặc quyền ưu tiên dành cho khách hàng của VietinBank Premium. Ảnh chụp màn hình

Loạt đặc quyền được ngân hàng giới thiệu thông qua TVC "Sống trọn tinh hoa", dẫn dắt người xem qua bốn không gian biểu tượng, tương ứng bốn thời khắc: Chinh phục, Trân trọng, Trao giá trị và Gìn giữ tinh hoa.

Điểm nhấn của TVC nằm ở ý tưởng và cách thể hiện. Toàn bộ thông điệp được truyền tải qua hình ảnh ẩn dụ, chuyển động và âm nhạc thay vì lời thoại. Sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và nhạc cụ dân tộc tạo nên bản phối hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, truyền tải thông điệp thương hiệu mà VietinBank Premium luôn theo đuổi: sống hiện đại nhưng không quên cội nguồn, phát triển nhưng luôn gìn giữ bản sắc.

TVC VietinBank Premium "Sống trọn tinh hoa" truyền tải thông điệp ý nghĩa: Chinh phục đỉnh cao - Trân trọng quá khứ - Trao truyền tiếp nối - Gìn giữ tinh hoa. Ảnh chụp màn hình

Theo đại diện VietinBank, TVC "Sống trọn tinh hoa" không chỉ quảng bá loạt đặc quyền mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng trong những dấu mốc quan trọng, từ thành công, chiêm nghiệm đến kế thừa và bảo tồn các giá trị lâu dài.

Minh Ngọc