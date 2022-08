VietinBank nhận giải 'Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất'

Ứng dụng VietinBank iPay Mobile được The Asian Banker vinh danh nhờ loạt tính năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đây là lần thứ hai VietinBank được vinh danh giải thưởng Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất". Trước đó, nhà băng được tạp chí trao giải "Dịch vụ Ngân hàng di động tốt nhất" năm 2021.

Giải thưởng do The Asian Banker trao tặng là sự ghi nhận, và là nguồn động lực để VietinBank nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng, cải tiến sản phẩm, dịch vụ trên hành trình chinh phục khách hàng.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Ban số hóa kênh phân phối Bán lẻ đại diện VietinBank nhận Giải thưởng "Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất". Ảnh: VietinBank

Cụ thể, VietinBank iPay Mobile đáp ứng các nhu cầu về giao dịch đơn giản của khách hàng như: chuyển tiền; gửi tiết kiệm online; thanh toán hóa đơn; đặt mua vé máy bay, tàu xe; đặt phòng khách sạn, vé xem phim, chỗ tiêm vắc-xin; mua DATA 3G/4G; mua hàng trực tuyến...

Ngoài ra, ứng dụng này còn sở hữu các tính năng như: mở tài khoản thanh toán trực tuyến thông qua định danh điện tử - eKYC; xác thực giao dịch bằng FacePay đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng; đặt biệt danh Alias cho tài khoản... Nhờ vậy, khách hàng không cần tới ngân hàng mà vẫn thực hiện thành công các giao dịch tài chính.

Bên cạnh việc đa dạng tính năng tiện ích trên ứng dụng cung cấp cho người dùng, VietinBank còn chú trọng yếu tố an toàn, bảo mật cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ số. Mọi giao dịch của khách hàng trên kênh ngân hàng số đều được bảo mật bằng xác thực Soft OTP hoặc xác thực khuôn mặt khi thực hiện các giao dịch tài chính.

Đến nay, VietinBank iPay Mobile đã liên kết với hơn 2.000 nhà cung cấp và đưa hơn 150 tính năng, dịch vụ lên ứng dụng đáp ứng nhu cầu tối ưu của người dùng và tiết kiệm chi phí.

Từ ngày 1/1/2022 VietinBank miễn toàn bộ phí cho khách hàng giao dịch trên VietinBank iPay Mobile. Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi miễn phí toàn bộ, không cần bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về giao dịch hay duy trì số dư tài khoản.

Chuyển đổi số là một trong những chiến lược trọng tâm phát triển của VietinBank. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại vào phát triển ngân hàng số để đáp ứng và ngày càng nâng cao trải nghiệm người dùng.

The Asian Banker là tạp chí uy tín chuyên về lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Châu Á - Thái Bình Dương. Tạp chí thu hút hàng trăm nghìn độc giả là doanh nhân khu vực và toàn thế giới. Hàng năm, The Asian Banker tổ chức bình chọn các danh hiệu ngân hàng liên quan tới hoạt động quan trọng như: tài trợ thương mại, quản lý tiền tệ, thanh toán... Các ngân hàng được The Asian Banker trao giải đều là các ngân hàng danh giá tại các quốc gia, có chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt và uy tín. Trải nghiệm VietinBank iPay Mobile tại đây.

Gia Kỳ