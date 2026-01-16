Vietinbank muốn thoái hết vốn tại Cảng Sài Gòn

Sau phiên đấu giá bất thành vào cuối năm ngoái, Vietinbank lên kế hoạch bán gần 20 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại Cảng Sài Gòn bằng phương thức khớp lệnh.

Khối lượng cổ phiếu này tương đương hơn 9% vốn Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán: SGP). Vietinbank dự kiến giao dịch từ đầu tuần sau và có thể kéo dài đến giữa tháng 2. Tính theo giá mở cửa phiên sáng nay (29.500 đồng mỗi cổ phiếu), thương vụ có thể mang về cho ngân hàng này gần 580 tỷ đồng.

Trước đợt thoái vốn này, Vietinbank đã lên kế hoạch đấu giá công khai toàn bộ cổ phiếu sở hữu tại Cảng Sài Gòn với mức khởi điểm 29.208 đồng. Tuy nhiên, phiên đấu giá bất thành do không nhà đầu tư nào đăng ký mua.

Phương án chào bán cổ phiếu Cảng Sài Gòn được Vietinbank thông qua từ giữa năm ngoái. Khi đó, ngân hàng dự tính giá tối thiểu là 18.423 đồng mỗi cổ phiếu, còn thực tế mức khởi điểm căn cứ nhiều yếu tố như chứng thư thẩm định giá, bình quân giá thị trường...

Cảng Sài Gòn từng là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100%. Họ cổ phần hóa và chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào năm 2015. Theo báo cáo thường niên gần nhất, công ty có 4 cổ đông lớn. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm quyền chi phối với 65,45% vốn, còn Vietinbank là cổ đông lớn thứ ba.

Khu vực cảng Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: Quỳnh Trần

Địa bàn kinh doanh của Cảng Sài Gòn chủ yếu ở các cảng của TP HCM như Nhà Rồng - Khánh Hội, Tân Thuận, Hiệp Phước và Cái Mép - Thị Vải. Ba năm trở lại đây, doanh thu thuần dao động quanh 900-1.200 tỷ đồng, còn lợi nhuận hợp nhất khoảng 170-300 tỷ đồng.

Đầu tháng này, lãnh đạo Cảng Sài Gòn trình cổ đông phương án liên danh với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Mediterranean Shipping Company (MSC) và Terminal Investment Limited Holding (TiL) để đăng ký làm nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Cảng Sài Gòn dự kiến góp 15% vốn trong công ty liên doanh.

Phương Đông