VietinBank miễn phí nền tảng số kết nối doanh nghiệp

Ngân hàng miễn phí 6 tháng dịch vụ kết nối doanh nghiệp trên nền tảng số Opportunity Network (ON) đồng hành cùng khách hàng vượt qua Covid-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng tới nhiều mặt của xã hội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) dành ưu đãi cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể, nhà băng này miễn phí 6 tháng dịch vụ kết nối doanh nghiệp trên nền tảng số ON ở hơn 120 quốc gia.

Khách hàng giao dịch tại VietinBank.

VietinBank là một trong số ngân hàng đầu tiên hợp tác chiến lược với ON, công ty Fintech của Anh, cung cấp dịch vụ từ tháng 7/2018. Khi tham gia dịch vụ kết nối ON, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm đối tác giao dịch thương mại quốc tế, mua bán hàng hóa dịch vụ, huy động vốn và mở rộng thị trường đến nhiều quốc gia.

Theo đại diện ngân hàng, dịch vụ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh với 28.000 công ty trên thế giới trong hơn 50 ngành công nghiệp. Các đối tác tham gia trên nền tảng số Opportunity Network (ON) đều được ghi nhận và xem xét chặt chẽ bởi hơn 75 tổ chức tài chính danh tiếng và chuyên nghiệp bao gồm: UBS, ABN Amro, Credit Suisse, YPO, tổ chức Entrepreneur...

Hiện sự bùng phát của Covid-19 gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp như khó tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào từ các thị trường truyền thống đang bị thiếu hụt do ngừng trệ sản xuất, thị trường bao tiêu đầu ra của sản phẩm, dịch vụ ách tắc... Do đó, nền tảng ON của VietinBank có thể tạo cơ hội cho doanh nghiệp tìm kiếm đối tác tiềm năng trực tuyến nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. Theo đánh giá của ngân hàng này, dịch vụ ON thiết thực, phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn khi tìm đối tác vì những hạn chế trong nguồn lực, thương hiệu...

Duy Hiệu