VietinBank iPay Mobile được vinh danh ứng dụng ngân hàng số sáng tạo nhất

VietinBank iPay Mobile được tạp chí Global Banking & Finance Review vinh danh là "Ứng dụng Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2025" nhờ những tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu người dùng.

Giải thưởng được tổ chức nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật của các ngân hàng trên toàn cầu trong phát triển ngân hàng số, nhằm mang tới cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ bán lẻ tốt nhất. Đại diện ngân hàng cho biết, đây là sự ghi nhận cho hành trình số hóa, đổi mới sáng tạo và không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng của VietinBank.

Giải thưởng "Ứng dụng Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2025". Ảnh: VietinBank

VietinBank iPay Mobile được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại với giao diện lập trình ứng dụng mở VietinBank iConnect (Open APIs). Công nghệ này cho phép ngân hàng dễ dàng kết nối với hơn 6.000 đối tác, mang đến hơn 200 tính năng và dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Người dùng có thể thực hiện hầu hết các giao dịch tài chính thông thường trên ứng dụng như: chuyển tiền, gửi tiết kiệm, vay online, thanh toán hóa đơn, đặt vé máy bay, khách sạn, đặt taxi, tàu xe, mua sắm trực tuyến, đầu tư tài chính và quản lý thẻ trên VietinBank iPay...

Bên cạnh đó, ngân hàng còn phát triển nhiều tính năng chuyên biệt cho chủ hộ kinh doanh, gồm: iShop quản lý bán hàng, loa thông báo biến động số dư, OTT Voice, điều tiền tự động hay hỗ trợ chuyển đổi hóa đơn điện tử... Tất cả được tích hợp trên một ứng dụng, giúp khách hàng giao dịch, quản lý tài khoản và chi tiêu thuận tiện, tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật.

Đặc biệt, VietinBank iPay Mobile được phát triển với hệ thống bảo mật nhiều lớp từ hạ tầng đến ứng dụng, kết hợp các công nghệ xác thực tiên tiến: Soft OTP, SMS OTP, Facepay và sinh trắc học, đảm bảo mọi giao dịch của khách hàng đều an toàn tối đa.

Hiện ứng dụng đã có gần 29 triệu lượt tải, hơn 14 triệu khách hàng thường xuyên sử dụng và gần 2 tỷ giao dịch thành công trong 6 tháng đầu năm. Đại diện ngân hàng cho biết, những con số ấn tượng này minh chứng cho sự tin yêu của khách hàng dành cho VietinBank iPay Mobile.

Theo lộ trình chuyển đổi số, từ nay đến hết năm 2028, VietinBank sẽ tập trung đầu tư vào công nghệ, mở rộng hệ sinh thái tiện ích số, triển khai số hóa toàn diện hoạt động bán lẻ nhằm phục vụ nhu cầu của mọi khách hàng. Bên cạnh đó, ứng dụng VietinBank iPay Mobile sẽ được nâng cấp thành trợ lý tài chính thông minh, ứng dụng AI, Blockchain, Cloud để tự động hóa và tăng bảo mật, đưa ứng dụng trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng.

Minh Ngọc