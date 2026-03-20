VietinBank hỗ trợ khách hàng kinh doanh vay vốn nhanh

VietinBank ra mắt giải pháp FastFlow và tái cấp vay sản xuất kinh doanh nhanh, với nhiều ưu đãi về hạn mức và quy trình xét duyệt dành cho khách hàng kinh doanh.

Trong hoạt động kinh doanh, dòng vốn lưu động đóng vai trò quan trọng. Việc thiếu hụt vốn ngắn hạn hoặc chậm tái cấp khoản vay có thể khiến dòng tiền bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bán hàng và vận hành.

Trước nhu cầu đó, VietinBank triển khai đồng thời hai giải pháp tài chính số dành cho khách hàng kinh doanh, nhằm rút ngắn quy trình vay và tăng tính chủ động trong quản lý dòng tiền.

Cụ thể, giải pháp FastFlow cung cấp hạn mức thấu chi tín chấp cho khách hàng đang có khoản vay sản xuất kinh doanh kèm thế chấp bất động sản tại VietinBank. Hạn mức được cấp thêm tương đương 10-20% giá trị khoản vay hiện hữu, tối đa một tỷ đồng, không cần bổ sung tài sản bảo đảm.

Toàn bộ quy trình đăng ký được thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Khách hàng có thể gửi đề nghị vay, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và sử dụng hạn mức thấu chi trực tuyến 24/7. Khoản vốn này giúp khách hàng bổ sung vốn lưu động ngắn hạn để nhập hàng, thanh toán chi phí vận hành hoặc nắm bắt cơ hội kinh doanh phát sinh.

Giải pháp vay vốn dành riêng cho khách hàng kinh doanh. Ảnh: VietinBank

Bên cạnh bổ sung vốn mới, ngân hàng cũng triển khai giải pháp tái cấp vay sản xuất kinh doanh nhanh cho khách hàng đang có khoản vay ngắn hạn tại VietinBank sắp đến hạn tái cấp. Khách hàng sẽ nhận được thông báo nhắc nhở qua OTT khi khoản vay chuẩn bị đến kỳ tái cấp, từ đó có thể chủ động thực hiện đăng ký tái cấp trực tuyến ngay trên VietinBank iPay Mobile.

Hồ sơ được tinh giản nhằm tạo thuận tiện tối đa cho khách hàng, hạn mức tái cấp tối đa 800 triệu đồng. Sau khi hoàn tất đăng ký, khách hàng có thể theo dõi toàn bộ tiến độ xử lý hồ sơ trên ứng dụng iPay và thực hiện giải ngân trực tuyến 24/7.

VietinBank cho biết việc số hóa quy trình tái cấp giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, đồng thời chủ động hơn trong việc quản lý dòng tiền và kế hoạch kinh doanh.

Bên cạnh các giải pháp tín dụng, ngân hàng cũng triển khai hệ sinh thái hỗ trợ dành cho khách hàng kinh doanh: tặng thưởng 600.000 đồng cho khách hàng duy trì số dư tài khoản thanh toán cao mỗi tháng; tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 20 triệu đồng; nhân 5 lãi suất tài khoản thanh toán tới 0,5% một năm; miễn phí phần mềm bán hàng; giải pháp loa thông báo tiền về, phần mềm bán hàng iShop và OTT Voice...

Đặc biệt, khách hàng kết nối phần mềm, loa thông báo hoặc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử có số dư tài khoản bình quân hàng tháng từ 30 triệu đồng được tặng tới 1,5 triệu đồng.

Theo đại diện VietinBank, việc kết hợp giữa giải pháp vốn và các công cụ quản lý - thanh toán - công nghệ giúp khách hàng kinh doanh tối ưu chi phí vận hành, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý tài chính trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Minh Ngọc