VietinBank hai năm liên tiếp nhận giải ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) lần thứ hai liên tiếp được Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) trao giải "Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh", nhờ những đóng góp trong thúc đẩy phát triển bền vững.

Giải thưởng thuộc khuôn khổ chương trình Ngân hàng tiêu biểu Việt Nam 2025, sự kiện thường niên do IDG Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức, nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng và công nghệ tài chính (Fintech). Các đơn vị được vinh danh thông qua khảo sát người dùng và đánh giá hồ sơ bởi hội đồng bình chọn gồm đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội cùng chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và công nghệ.

Năm thứ hai VietinBank được trao giải "Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh". Ảnh: VietinBank

Theo đại diện VietinBank, việc được xướng tên hai năm liên tiếp thể hiện cam kết của ngân hàng trong thực hiện chiến lược tín dụng xanh, đồng hành cùng doanh nghiệp và cộng đồng trong lộ trình phát triển bền vững, hướng đến một tương lai xanh cho Việt Nam.

VietinBank đã xây dựng Khung tài chính bền vững theo chuẩn quốc tế (ICMA, LMA, APLMA) và được Morningstar Sustainalytics - tổ chức uy tín trong nghiên cứu, xếp hạng ESG - đánh giá "đáng tin cậy, có tác động lớn". Đây là cơ sở để ngân hàng phát triển đồng bộ các sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh.

Đồng thời, VietinBank triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt nhằm hỗ trợ mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn như: tài trợ dự án năng lượng tái tạo, điện mặt trời áp mái, xử lý rác thải phát điện, công trình xanh, xuất khẩu xanh, trạm sạc xe điện, sản phẩm tiền gửi xanh... Tính đến hết quý II, dư nợ tín dụng xanh của ngân hàng tăng 17% so với cuối năm ngoái, hỗ trợ gần 1.000 doanh nghiệp thuộc nhiều quy mô và lĩnh vực khác nhau.

Một số gói tín dụng xanh đang được triển khai gồm: Green UP trị giá 5.000 tỷ đồng, tài trợ cho các dự án thân thiện môi trường và cộng đồng; V-Green Power UP quy mô 4.000 tỷ đồng, cấp vốn cho các chủ đầu tư trạm sạc xe điện V-Green.

"Thông qua các sản phẩm tín dụng xanh, VietinBank mong muốn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện chiến lược Chuyển đổi xanh quốc gia, gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường", đại diện ngân hàng cho biết.

Minh Ngọc