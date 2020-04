VietinBank giảm lãi để chia sẻ khó khăn với khách hàng

Báo cáo tài chính quý I/2020 của VietinBank phản ánh tình hình chung ngành ngân hàng trong bối cảnh dốc sức tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tính đến 31/3, tổng tài sản của VietinBank đạt 1.223 nghìn tỷ đồng, giảm 1,46% so với cuối năm 2019. Tiền gửi khách hàng là 896.000 tỷ đồng, tăng 0,33% so với cuối năm ngoái. Dư nợ cho vay 924.000 tỷ đồng, giảm 1,25 do ảnh hưởng từ suy giảm nhu cầu tín dụng của nền kinh tế. Song cơ cấu dư nợ cho vay có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các phân khúc có hiệu quả sinh lời như bán lẻ và SMEs (khoảng 56%).

Tổng thu nhập hoạt động lũy kế 3 tháng đầu năm nay đạt 10.685 tỷ đồng, tăng 10,93% so với cùng kỳ. Lũy kế 3 tháng năm, thu nhập ngoài lãi (bao gồm cả bảo lãnh) của ngân hàng này đạt 2.462 tỷ đồng, tăng 31,2%. Lãi trước thuế của nhà băng giảm 5,66% so với cùng kỳ năm trước, về mức 2.974 tỷ đồng.

"Kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm phản ánh tình hình chung của các ngân hàng khi sát cánh tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân vượt qua Covid-19", đại diện ngân hàng này nói.

Khách hàng tại quầy giao dịch của VietinBank.

Trước diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của Covid-19, để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VietinBank chủ động đồng hành, chia sẻ với khách hàng, cung ứng đầy đủ, kịp thời vốn và dịch vụ tài chính ngân hàng, đáp ứng tối đa nhu cầu hợp lý của doanh nghiệp và người dân.

Ngân hàng tung gói tín dụng 60.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay giảm đến 2% một năm so với trước khi có dịch. Các doanh nghiệp kinh doanh cung ứng mặt hàng thiết yếu đều hưởng các chính sách đặc biệt trong đó có miễn, giảm lãi, cơ cấu lại nợ, hỗ trợ thanh khoản; giảm phí dịch vụ,...

"Các chương trình khiến thu nhập lãi, thu nhập từ phí của VietinBank giảm từ đó tác động tới lợi nhuận chung của ngân hàng", vị đại diện nói thêm.

Để khắc phục tình hình, ngân hàng này đang tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng chi phí... tạo nền tảng cho giảm lãi suất cho vay. Nhờ đó tỷ lệ chi phí so với thu nhập (CIR) 3 tháng đầu năm 2020 đạt 31,05%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 (33,61%). Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý một tăng 35,52% so với cùng kỳ năm trước do tăng trích lập cho nợ nhóm 3 tăng lên.

Theo đại diện ngân hàng, hiện diễn biến của dịch bệnh trên thế giới vẫn phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ ở Việt Nam. VietinBank đang tiếp tục chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh để chủ động các phương án ứng phó, trong đó có đánh giá tác động tới hoạt động và lợi nhuận của ngân hàng trong thời gian tới.

Tuấn Vũ