VietinBank được vinh danh 'Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc'

Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) vinh danh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) là "Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025".

Giải thưởng Chuyển đổi số (VDA 2025) do Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ. Trong mùa thứ 8, ban tổ chức tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, 48 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân xuất sắc được vinh danh, trong đó có VietinBank. Giải thưởng ghi nhận các thành công của VietinBank trong việc hiện thực hóa hành trình Chuyển đổi số toàn diện, song song tối ưu mô hình tổ chức, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia.

Thành tựu này góp phần khẳng định cam kết của ngân hàng trong hành trình chuyển đổi số đồng bộ với tầm nhìn dài hạn, quyết tâm cao độ, từ đó, đem đến những thay đổi cốt lõi, nền tảng trong toàn tổ chức. Quá trình này cũng giúp kiến tạo năng lực cạnh tranh mới của VietinBank trong kỷ nguyên số, tiếp tục đồng hành trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chuyển đổi số với chuyển đổi xanh (ESG), xây dựng mô hình ngân hàng thông minh, hiện đại và bền vững.

Bà Phùng Thu Hà - Trưởng ban Chuyển đổi số VietinBank đại diện nhận giải thưởng Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc 2025. Ảnh: VietinBank

VietinBank xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống, đòn bẩy chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu vận hành, trải nghiệm khách hàng và kiến tạo giá trị bền vững. Trong hai năm qua, ngân hàng xây dựng và triển khai Hành trình Chuyển đổi số toàn diện X01 do các đối tác hàng đầu thế giới tư vấn, tập trung vào bốn trụ cột chiến lược: Số hóa, Dữ liệu, Công nghệ, Con người và tổ chức.

Đến quý ba, VietinBank đã triển khai gần 100 sáng kiến chuyển đổi số, 99% giao dịch thanh toán được thực hiện qua kênh số, củng cố cho hướng đi của mô hình ngân hàng số toàn diện. Những sản phẩm số nổi bật của đơn vị bao gồm: VietinBank iPay, eFAST, eKYC, Hành trình vay SXKD cho khách hàng cá nhân, Vay tiêu dùng online, Giải ngân và bảo lãnh online cho khách hàng doanh nghiệp, digiGOLD..., góp phần mang đến trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng, an toàn cho khách hàng.

Đồng thời, VietinBank đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ bằng cách nâng cấp hạ tầng và bảo mật, xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung, triển khai kiến trúc mở và hệ thống tích hợp linh hoạt, phát triển các ứng dụng số hiện đại... để nâng cao trải nghiệm khách hàng, hiệu quả vận hành. Nhà băng này xác định ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) làm động lực bứt phá giúp VietinBank định hình mô hình vận hành thông minh, sáng tạo và hiệu quả. Đơn vị đưa hơn 50 sáng kiến ứng dụng AI và Machine Learning vào vận hành, bao phủ các mảng hoạt động từ mô hình dự đoán nhu cầu, gợi ý sản phẩm cá nhân hóa, phát hiện gian lận và cảnh báo sớm rủi ro.

VietinBank còn ứng dụng AI trong nội bộ qua trợ lý ảo VietinBank Genie, rút ngắn 95% thời gian tra cứu văn bản và giảm 70% thời gian lập biên bản họp, góp phần tối ưu năng suất. Song song, đơn vị thành lập Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo với ba trọng tâm chính: quản trị dữ liệu toàn diện, xây dựng nền tảng phân tích theo thời gian thực và ứng dụng AI để biến dữ liệu thô thành giá trị kinh doanh cụ thể.

Ngân hàng xác định, công nghệ chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi được dẫn dắt bởi con người. Do đó, VietinBank xây dựng đội ngũ "cán bộ số", gồm những người hiểu, tin và chủ động áp dụng công nghệ vào công việc hằng ngày. Đến nay, đơn vị đã tổ chức hơn 90 khóa đào tạo các kỹ năng mới trong kỷ nguyên số như phân tích dữ liệu nâng cao, Agile, DecSecOps, Tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo..., cùng hơn 2,6 triệu lượt học online về chuyển đổi số; 100% lãnh đạo cấp trung và 99,3% cán bộ đã hoàn thành đào tạo về AI.

Bên cạnh đó, ngân hàng thành lập Văn phòng Chuyển đổi (Transformation Office) để đóng vai trò đầu mối điều phối và giám sát toàn bộ các sáng kiến chuyển đổi số, đảm bảo sự đồng bộ giữa mục tiêu và triển khai thực tiễn, lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống, hướng đến mục tiêu "Chuyển đổi không chỉ là công nghệ, mà là tư duy & văn hóa". VietinBank cũng vận hành Nhà máy số (Digital Factory) theo phương pháp Agile, giúp rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm.

Nhật Lệ