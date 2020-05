Vietinbank dự kiến không trả cổ tức hoặc chia bằng cổ phiếu

VietinBank tạm để ngỏ mục tiêu lợi nhuận do chờ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, dự kiến tiếp tục không chia cổ tức hoặc chia bằng cổ phiếu.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sáng 23/5, Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ cho biết nhà băng này đang trình cơ quan nhà nước phê duyệt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 và muốn cổ đông uỷ quyền hội đồng quản trị tự quyết chỉ tiêu này.

Bên cạnh đó, ngân hàng trình cổ đông mục tiêu tăng trưởng tín dụng với khoảng khá rộng, từ 4% đến tối đa 8,5% theo hạn mức do Ngân hàng Nhà nước giao. Chủ tịch VietinBank cũng cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh hạn mức tín dụng nếu cần để phù hợp với nhu cầu vốn của thị trường.

Bên cạnh đó, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 1-3%, nguồn huy động dự kiến tăng 5-10%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ không quá 2%.

Hội đồng quản trị ngân hàng cũng đề xuất cổ đông phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận 2019, không chia cổ tức hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Đến nay, Vietinbank vẫn chưa chi trả cổ tức của hai năm 2017, 2018 dù đã chốt phương án. Năm 2018, ngân hàng tính không chia hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,03% trong khi năm 2017 chốt phương án bằng tiền mặt tỷ lệ 5-7%. Lần gần nhất, Vietinbank trả cổ tức là vào tháng 9/2017 cho cổ tức của năm 2016 bằng tiền mặt.

Tính đến hết ba tháng đầu năm, do ảnh hưởng của Covid-19, huy động và cho vay của VietinBank không tăng trưởng so với đầu năm tương tự nhiều nhà băng khác. Lợi nhuận của VietinBank trong ba tháng đầu năm giảm 6% so với cùng kỳ về 2.974 tỷ đồng. Với mức này, VietinBank đang đứng sau Techcombank và Vietcombank.

Kết thúc tháng 3, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank tăng vọt lên mức 1,83% từ 1,16% hồi đầu năm. Nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 35% nhưng nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng gần gấp 5 lần lên 9.700 tỷ đồng, nợ nhóm 4 tăng 67% lên 2.589 tỷ. Bên cạnh đó, nợ nhóm 2 tuy chưa xếp vào diện nợ xấu nhưng bị quá hạn từ 10 đến dưới 90 ngày cũng tăng mạnh 40% lên 7.940 tỷ đồng.

Quỳnh Trang