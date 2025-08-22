VietinBank đồng hành doanh nghiệp tại Diễn đàn xuất nhập khẩu

VietinBank tổ chức Diễn đàn xuất nhập khẩu 2025 nhằm cập nhật chính sách, phân tích xu hướng, gợi mở chiến lược giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng thị trường toàn cầu.

Sự kiện có chủ đề "Chiến lược mới trong dòng chảy toàn cầu" được tổ chức tại khách sạn Sheraton Saigon TP HCM, ngày 18/8. Diễn đàn hút gần 500 doanh nghiệp cùng lượng lớn diễn giả tham dự.

Đại diện nhà băng cho biết, sự kiện mở ra hướng hợp tác giữa VietinBank và doanh nghiệp, tạo nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo VietinBank nhấn mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội lớn và thách thức mới. Xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng, sự điều chỉnh chính sách thương mại từ các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ, buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận.

VietinBank mong muốn thông qua diễn đàn lần này, cộng đồng doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn thông tin cập nhật, phân tích chuyên sâu và định hướng hành động cụ thể, mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thương mại.

Các chuyên gia chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Vietinbank

Diễn đàn gồm hai phiên thảo luận chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành. Phiên thứ nhất bàn về vấn đề thuế quan Mỹ và chiến lược chuyển mình của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Diễn giả tập trung làm rõ tác động của chính sách thương mại và thuế quan của Mỹ đến xuất khẩu Việt Nam. Các chuyên cũng cảnh báo về những rủi ro liên quan đến gian lận xuất xứ và các biện pháp phòng vệ thương mại, phân tích hiện tượng "hàng hóa trung chuyển (goods transshipment)".

Tại phiên này, các chuyên gia đưa ra khuyến nghị giúp doanh nghiệp thực hiện các biện pháp tăng cường minh bạch trong chuỗi cung ứng, chủ động chuẩn hóa hồ sơ xuất xứ. Khuyến nghị cũng giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường để giảm sự phụ thuộc vào một số ít thị trường lớn.

Đồng thời, diễn giả cũng đưa ra các đánh giá về luồng luân chuyển, thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu và các khuyến nghị về thay đổi, thích ứng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và nhiều kịch bản phù hợp.

Phiên thứ hai với chủ đề thúc đẩy kinh tế tư nhân và cơ hội thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Diễn giả đi sâu vào phân tích cơ hội cho khu vực sản xuất và công nghiệp hỗ trợ. Các chuyên gia đi sâu phân tích làn sóng dịch chuyển dòng vốn và đơn hàng toàn cầu, đang mở ra khả năng giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia.

Theo chuyên gia, để tận dụng cơ hội trên, doanh nghiệp cần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đáp ứng kịp thời các tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất xứ nghiêm ngặt. Đồng thời, các đơn vị cũng cần xây dựng chiến lược dài hạn để thích ứng linh hoạt với yêu cầu của thị trường quốc tế, từ việc ứng phó thế nào với các cuộc điều tra phòng vệ thương mại, cho đến định hướng sản phẩm khi thị trường xuất khẩu thay đổi. Các chia sẻ mang tính phân tích, đưa ra giải pháp cụ thể giúp doanh nghiệp dễ dàng áp dụng ngay vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của mình.

Sự kiện lần này vừa cung cấp những thông tin mới nhất về chính sách và xu hướng thương mại quốc tế, vừa mang đến giá trị thiết thực với những góc nhìn đa chiều dành cho doanh nghiệp. Diễn đàn đã cho thấy bức tranh toàn cảnh về kinh tế vĩ mô và dòng chảy thương mại, giúp doanh nghiệp định vị rõ vị thế của mình.

Tiếp đến sự kiện cũng phân tích chuyên sâu với các dữ liệu và dẫn chứng cụ thể, mang lại cái nhìn hệ thống và tầm nhìn chiến lược.

Đặc biệt, diễn giả đã gợi mở các giải pháp hành động từ kiểm soát xuất xứ, chuẩn hóa quy trình sản xuất đến đa dạng hóa thị trường - những bước đi thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Song song với phần chia sẻ của chuyên gia, VietinBank giới thiệu các giải pháp tài chính và sản phẩm dịch vụ được thiết kế riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Theo đại diện nhà băng, các giải pháp mà ngân hàng giới thiệu thể hiện đơn vị không chỉ là đơn vị đồng hành tổ chức sự kiện, mà còn là đối tác chiến lược, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các kế hoạch kinh doanh mới.

Chương trình được các khách mời đánh giá cao tính thiết thực khi vừa cung cấp thông tin cập nhật, vừa đưa ra phân tích và gợi mở giải pháp chiến lược phù hợp bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động. Diễn đàn có cách tiếp cận toàn diện – từ cung cấp thông tin, phân tích xu hướng đến giới thiệu các công cụ tài chính hỗ trợ.

(Nguồn: Vietinbank)