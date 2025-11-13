VietinBank cung cấp dịch vụ mở tài khoản qua VNeID

VietinBank phối hợp cùng Bộ Công an triển khai dịch vụ mở tài khoản thanh toán và phát hành thẻ trên ứng dụng VNeID, từ ngày 15/11.

Theo đó, người dùng chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng VNeID là có thể mở tài khoản, đăng ký thẻ và sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến mà không cần đến quầy giao dịch. Đặc biệt, khách hàng có thể liên kết tài khoản để nhận chi trả an sinh xã hội, lương hưu hoặc trợ cấp, đảm bảo nhận tiền nhanh chóng, an toàn.

Người dân có thể mở thẻ VietinBank trực tiếp trên VNeID. Ảnh: VietinBank

Sau khi mở tài khoản, người dùng được kết nối với hệ sinh thái tài chính số qua ứng dụng VietinBank iPay, với loạt tiện ích như chuyển khoản 24/7, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm trực tuyến, đặt vé máy bay, xem phim, mua bảo hiểm... tất cả trong một ứng dụng.

VietinBank cũng ứng dụng xác thực sinh trắc học và chuẩn bảo mật quốc tế nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch trực tuyến.

Dịch vụ mở tài khoản VietinBank trên VNeID không chỉ tiện lợi cho người dân ở các thành phố lớn mà còn mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, giúp mọi người dễ dàng nhận trợ cấp, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội mà không cần đến ngân hàng.

"Việc tích hợp dịch vụ ngân hàng trên nền tảng định danh quốc gia là một trong những bước đi chiến lược của VietinBank, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và đồng hành cùng Chính phủ trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia", đại diện VietinBank nhấn mạnh.

Minh Ngọc