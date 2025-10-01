VietinBank chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt sau 4 năm

VietinBank sẽ chi hơn 2.400 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt năm 2024, sau lần gần nhất cách đây 4 năm.

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), nhà băng này trả cổ tức 2024 bằng tiền, tỷ lệ 4,5% - tức là mỗi cổ phiếu nhận 450 đồng. Đây là lần đầu ngân hàng này trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông kể từ năm 2020.

Với hơn 5,36 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VietinBank dự kiến chi hơn 2.416 tỷ đồng để trả cho các cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền nhận cổ tức là 15/10, ngày chi trả 17/11.

Ngân hàng Nhà nước đang là cổ đông lớn nhất của VietinBank, với 3,46 tỷ cổ phiếu. Cơ quan này sẽ nhận về khoảng 1.558 tỷ đồng. Tương tự, với 19,7% vốn tại VietinBank, ngân hàng lớn nhất Nhật Bản - MUFG Bank dự kiến thu 477 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, nhiều ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán chia cổ tức tiền mặt. Hồi tháng 5, LPBank, VPBank, TPBank và VIB trả tiền cổ tức với tỷ lệ dao động 5-25%. Sau đó, SHB chia cổ tức tiền mặt 5%, còn ACB chia 10%. Cuối tháng 10, Techcombank sẽ thanh toán cổ tức 10%, còn Vietcombank trả mức 4,5%.

Trong báo cáo về ngành ngân hàng hồi giữa năm, nhóm phân tích S&I Ratings nhận định số lượng ngân hàng trả cổ tức bằng tiền tăng so với năm trước. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa lợi ích hiện tại cho cổ đông và chiến lược dài hạn.

VietinBank là một trong 4 ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam, có vốn điều lệ 53.700 tỷ đồng, xếp thứ 5 trong hệ thống. Nửa đầu năm nay, ngân hàng này lãi trước thuế 18.920 tỷ đồng, đứng đầu sàn chứng khoán.

Ngoài trả bằng tiền mặt, ngân hàng này cũng tính trả cổ tức bằng cổ phiếu, qua phát hành 2,4 tỷ cổ phần, tỷ lệ chi trả 44,6%. Sau thương vụ, vốn điều lệ của Vietinbank tăng từ 53.700 tỷ lên 77.671 tỷ đồng. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận giữ lại các năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.

Trọng Hiếu