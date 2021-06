VietinBank báo lãi 6 tháng 13.000 tỷ đồng

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của VietinBank ước tăng 75% so với cùng kỳ, lên 13.000 tỷ đồng.

Thông tin này được Chủ tịch Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank,) ông Lê Đức Thọ cho biết tại buổi sơ kết hoạt động kinh doanh sáng 30/6.

Tính đến hết quý II, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này ở mức 1,38%, tăng so với đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu khoảng 110%. Theo kế hoạch đến hết quý IV, tỷ lệ nợ xấu sẽ ở mức từ 1% đến 1,2%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu mục tiêu 180%.

Tại cuộc họp, Tổng giám đốc VietinBank Trần Minh Bình cho biết thêm, tài sản riêng lẻ của ngân hàng đến hết tháng 6 đạt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 0,8% so với đầu năm. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng 6 tháng đầu năm nay có sự cải thiện tích cực hơn so với cùng kỳ. Dư nợ tăng trưởng tín dụng tăng 1,8% so với đầu năm (cùng kỳ chỉ 1%) lên 1,06 triệu tỷ đồng.

Tỷ trọng dư nợ bán lẻ bình quân tăng từ 54% năm 2020 lên 56% vào cuối quý II. Tỷ lệ CASA bình quân tăng lên mức 19,1% vào cuối quý II nhưng lãnh đạo ngân hàng lưu ý số dư bình quân CASA đang có sự chững lại về tốc độ tăng trưởng.

Tổng giám đốc VietinBank Trần Minh Bình tại cuộc họp sáng 30/6. Ảnh: VietinBank.

"Việc tăng vốn điều lệ rất khó khăn những năm qua nhưng đến nay đã được giải quyết nhờ phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu", lãnh đạo ngân hàng chia sẻ. Tuy nhiên, lãnh đạo VietinBank đánh giá, tốc độ nguồn vốn tăng còn rất chậm so với dư nợ tín dụng.

Trong bối cảnh các kênh đầu tư khác bùng nổ, áp lực huy động vốn nửa cuối năm là bài toán mà lãnh đạo ngân hàng yêu cầu các chi nhánh coi là nhiệm vụ trọng tâm, cần thúc đẩy giải pháp tăng trưởng nguồn vốn chi phí thấp.

Cuối tháng 5, Thủ tướng phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước 6.977 tỷ đồng từ nguồn cổ tức, nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại VietinBank. Ngày 8/7 tới, VietinBank sẽ chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 29% tăng vốn điều lệ. Sau khi tăng vốn, VietinBank đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Basel II và Thông tư 41.

Quỳnh Trang