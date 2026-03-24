Viethope ra mắt mô hình y tế xanh kiểu Mỹ

Mô hình y tế của Viethope tích hợp không gian thiên nhiên xanh và vận hành theo khung tiêu chuẩn quốc tế, nhằm cải thiện trải nghiệm điều trị cho người bệnh.

Trung tâm Y khoa Chuyên sâu Viethope khai trương và đi vào hoạt động ngày 21/3 tại phường Diên Hồng, TP HCM.

Khác với định nghĩa bệnh viện truyền thống, trung tâm có quy mô gần 11.000 m2 với tỷ lệ phủ xanh hơn 42%. Hệ sinh thái với hơn 1.000 cá thể thực vật như bộ lọc sinh học, giúp hấp thụ CO2 và tái tạo oxy mỗi ngày.

Kết hợp cùng việc ưu tiên vật liệu phát xạ thấp, trung tâm thiết lập một không gian y tế hướng đến "không mùi bệnh viện". Tại đây, thiên nhiên không chỉ là cảnh quan mà còn là mắt xích trong phác đồ điều trị, giúp giảm chỉ số căng thẳng, ổn định tâm lý và thúc đẩy quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể.

Lễ khai trương Trung tâm Y khoa Chuyên sâu Viethope. Ảnh: Viethope

Đơn vị hướng đến vận hành theo khung tiêu chuẩn của AACI, Mỹ, tập trung 3 trụ cột là quản trị; lấy bệnh nhân là trung tâm và dịch vụ phụ trợ.

Quản trị (Governance). Hệ thống quản lý, lãnh đạo, quản trị rủi ro và an toàn được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo mọi hoạt động vận hành đều minh bạch và an toàn.

Chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm (Patient-Centered Care). Mọi quy trình lâm sàng, phác đồ điều trị, an toàn các thủ thuật và kiểm soát nhiễm khuẩn đều thiết kế xoay quanh nhu cầu và trải nghiệm của người bệnh.

Dịch vụ phụ trợ (Support Services). Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, an ninh và phòng cháy chữa cháy được kiểm soát, đồng bộ với không gian xanh và hệ thống máy móc hiện đại.

Về chuyên môn, dưới sự dẫn dắt của TS. BS Lê Thị Bích Phượng, Giám đốc chuyên môn của trung tâm, Viethope quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành gồm các tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa được đào tạo bài bản trong và ngoài nước.

Không gian xanh tại Trung tâm. Ảnh: Viethope

Trung tâm vận hành 15 chuyên khoa theo mô hình quản lý bệnh và phục hồi sức khỏe chuyên sâu, tập trung các lĩnh vực như: chấn thương chỉnh hình (chuyên sâu chi dưới), thần kinh (trọng tâm điều trị sa sút trí tuệ, tầm soát đột quỵ,...), tim mạch, tiêu hóa, nam khoa, sản phụ khoa,... Đặc biệt, trung tâm hướng đến cá nhân hóa trong y học tái tạo, tầm soát ung thư, cùng các dịch vụ phục hồi sau bệnh và quản lý bệnh mãn tính toàn diện.

Trang thiết bị chẩn đoán và điều trị được đầu tư đồng bộ, hướng tới vận hành hiện đại. Hệ thống chẩn đoán hình ảnh gồm MRI 1.5 Tesla SIGNA Prime, CT Revolution Maxima (GE Healthcare), X-quang kỹ thuật số Multix Impact (Siemens), siêu âm Philips Affiniti 70G, cùng các thiết bị đo loãng xương và chức năng hô hấp. Lĩnh vực nội soi sử dụng hệ thống Olympus CV-1500 và Medtrix XL-200. Trung tâm xét nghiệm được tự động hóa với các máy phân tích sinh hóa, miễn dịch, huyết học và đông máu. Ngoài ra, khu phẫu thuật và phục hồi chức năng được trang bị đầy đủ thiết bị chuyên dụng.

Chia sẻ tại sự kiện khai trương, TS. BS Lê Thị Bích Phượng, cho biết một ca điều trị thường đến từ hai yếu tố cốt lõi là năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ và trải nghiệm tích cực của bệnh nhân tại cơ sở y tế.

Đội ngũ y bác sĩ. Ảnh: Viethope

Đơn vị ứng dụng công nghệ và thiết bị y tế hiện đại trong khám, điều trị, đồng thời xây dựng môi trường xanh, hạn chế mùi đặc trưng của bệnh viện. Trung tâm vận hành theo các quy trình tham chiếu tiêu chuẩn quốc tế, với đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản tham gia chăm sóc người bệnh. "Mô hình này hướng tới cải thiện trải nghiệm điều trị và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam", TS Bích Phượng nhấn mạnh.

Đơn vị hướng đến phục vụ đa dạng đối tượng từ cá nhân, gia đình, doanh nghiệp có nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, cũng như khách hàng từ các tỉnh lân cận tìm kiếm địa chỉ y tế uy tín tại TP HCM.

Thế Đan