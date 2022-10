VietCredit hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022

Kết thúc quý III, lợi nhuận sau thuế của VietCredit đạt 84 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 32%.

Theo báo cáo tài chính mới công bố của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit, mã chứng khoán TIN), tính đến hết tháng 9/2022, doanh thu thuần của công ty đạt 1.395 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 102 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế tính đến hết quý III đạt 84 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 80,1 tỷ đồng, tăng 61% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, VietCredit đã hoàn thành 100% kế hoạch năm mục tiêu lợi nhuận đề ra. Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của VietCredit ghi nhận gần 6.372 tỷ đồng và cho vay khách hàng đạt gần 4.719 tỷ đồng.

Đại diện VietCredit cho biết, tốc độ tăng trưởng đạt được là do công ty tăng trưởng quy mô kinh doanh năm 2022 cao hơn năm 2021 dẫn tới tăng trưởng doanh thu từ lãi thuần của hoạt động kinh doanh và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh khác. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động khác của công ty đạt 74 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

VietCredit phát hành thẻ tín dụng nội địa đạt chuẩn VCCS. Ảnh: VietCredit

Bên cạnh đó, để công ty hoạt động hiệu quả, VietCredit chủ động trước những diễn biến trên thị trường, tập trung quản trị rủi ro và có cách thức quản trị phù hợp. Trong quá trình phát triển, công ty tối ưu hóa chi phí bằng việc áp dụng chuyển đổi số trong quá trình vận hành. VietCredit tiếp tục đặt kỳ vọng vào công nghệ để mở rộng hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp tài chính, trở thành trụ cột sinh lời trong những năm tiếp theo.

"Nhìn chung, thị trường đang chuyển biến tích cực trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, trong đó có ngành Tài chính – Ngân hàng và đã đạt được các kết quả khả quan trong 9 tháng đầu năm 2022. Với chiến lược phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của thị trường, VietCredit đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh chỉ sau 9 tháng đầu năm", đại diện VietCredit chia sẻ.

VietCredit cũng là một trong những công ty tài chính đầu tiên phát hành thẻ tín dụng nội địa đạt chuẩn VCCS, qua đó đánh dấu bước phát triển mới trong việc cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại,nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính, góp phần kích cầu thị trường tiêu dùng. Sau gần 4 năm phát triển và kinh doanh thẻ tín dụng nội địa, đến hiện tại, VietCredit đã phát hành hơn 400.000 thẻ. Công ty định hướng tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển thẻ tín dụng nội địa kèm theo mục tiêu "mỗi người dân Việt Nam một thẻ tín dụng nội địa" với kỳ vọng góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt cũng như triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, từng bước đẩy lùi tín dụng đen.

Mới đây, VietCredit được tạp chí Kinh tế Việt Nam - Vneconomy - Vietnam Economictimes vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh - Ngành dịch vụ Tài chính 2022. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của công ty trong việc đổi mới, linh hoạt để bắt kịp xu thế của thị trường thông qua những giải pháp kinh doanh mang tính chiến lược nhằm biến thách thức của thị trường thành cơ hội, mang đến những các sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt.

Tuệ Minh