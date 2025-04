Vietconduit giới thiệu ống thép luồn dây điện chống cháy

Ống thép luồn dây điện IMC được sản xuất từ thép mạ kẽm, chịu nhiệt đến 1.093 độ C, chống va đập, giảm nhiễu điện từ và tiết kiệm chi phí bảo trì.

Đại diện Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit) cho biết, trong bối cảnh đáng lo ngại về an ninh phòng cháy chữa cháy sau nhiều sự cố nghiêm trọng, việc lựa chọn vật tư thi công an toàn càng được chú trọng. Trong đó, sử dụng ống thép luồn dây điện và phụ kiện kim loại đang trở thành giải pháp tối ưu cho hệ thống điện hiện đại. Với khả năng chống cháy, không sinh khói độc và độ bền cao, ống thép không chỉ bảo đảm an toàn cho công trình mà còn bảo vệ tính mạng và tài sản khi xảy ra sự cố.

Hoạt động sản xuất ống thép luồn dây điện IMC đạt chuẩn quốc tế. Ảnh: Vietconduit

Nắm bắt được nhu cầu thị trường, Vietconduit nghiên cứu và sản xuất thành công dòng ống thép luồn dây điện IMC đạt tiêu chuẩn UL 1242 (Mỹ). Sản phẩm được sản xuất từ thép mạ kẽm và thép mạ kẽm nhúng nóng, giúp tăng khả năng chống va đập và giảm nhiễu điện từ, chịu được nhiệt độ lên đến 1.093 độ C. Về độ bền, tuổi thọ của ống G.I có thể lên tới 50 năm, tiết kiệm chi phí thay thế và bảo trì.

Bên trong nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện Vietconduit. Ảnh: Vietconduit

Bên cạnh đó, ống thép luồn dây điện của Vietconduit được kiểm định nghiêm ngặt từ đầu vào đến thành phẩm và đạt chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD, đảm bảo chất lượng, độ an toàn và phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

Không chỉ sản xuất ống thép luồn dây điện GI, doanh nghiệp còn cung cấp thêm nhiều sản phẩm như: ống ruột gà lõi thép, hệ treo giá đỡ cơ điện, máng cáp dạng lưới, thanh chống đa năng Unistrut... nhằm hoàn thiện giải pháp cơ điện đồng bộ cho công trình. Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp rút ngắn thời gian thi công và tối ưu hiệu quả đầu tư cho các nhà thầu.

Bên ngoài nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện Vietconduit. Ảnh: Vietconduit

Để đón đầu nhu cầu thị trường và mở rộng quy mô sản xuất, Vietconduit đưa vào vận hành nhà máy với quy mô lớn, được trang bị dây chuyền hiện đại và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015. Đặc biệt, nhờ chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, các sản phẩm có mức giá cạnh tranh theo giá gốc sản xuất tại nhà máy, giúp nhà thầu tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí so với việc sử dụng hàng nhập khẩu.

(Nguồn: Vietconduit)