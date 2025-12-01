Vietcombank trao thưởng 3 tỷ đồng cho các khách hàng gửi tiết kiệm

Vietcombank trao thưởng cho 31 khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng, với tổng giá trị 3 tỷ đồng, trong chương trình "Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ".

Giải thưởng gồm một giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, 10 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng mỗi giải và 20 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng mỗi giải. Chương trình được Vietcombank triển khai dành riêng cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 3, 6, 9 tháng tại ngân hàng, từ 25/9 đến 31/10.

Bên cạnh các giải thưởng chính, người tham gia còn nhận được điểm VCB Loyalty, có thể quy đổi trực tiếp trên VCB Digibank thành quà tặng, e-voucher và các ưu đãi đặc quyền. Sau hơn một tháng triển khai, chương trình đã thu hút được sự tham gia của đông đảo khách hàng.

Anh Võ Tấn Diệp (Quảng Ngãi) nhận giải Nhất trị giá 100 triệu đồng. Ảnh: Vietcombank

Anh Võ Tấn Diệp, khách hàng gửi tiết kiệm tại Vietcombank Quảng Ngãi, là một trong những người may mắn nhận giải Nhất trị giá 100 triệu đồng. Anh cho biết, có tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm sinh lãi là thói quen tài chính của gia đình.

"Từ khoản tiền chế độ tích lũy được, tôi quyết định gửi tiết kiệm, vừa hay lại đúng dịp diễn ra chương trình ưu đãi. Lúc nhận thông báo trúng giải tôi rất bất ngờ, vội vàng thông báo ngay niềm vui cùng vợ", anh Diệp chia sẻ.

Tại chi nhánh TP HCM, chị Vũ Thị Minh Hương, khách hàng gắn bó với Vietcombank hơn 15 năm, nhận giải nhì trị giá 50 triệu đồng. Chị cho biết rất vui khi nhận được giải thưởng và sẽ dành số tiền này để đi du lịch cùng người thân và bạn bè.

"Tôi có thói quen gửi tiết kiệm để tích cóp tài chính bền vững. Vietcombank tạo được cho tôi cảm giác an tâm khi gửi tiền vì là ngân hàng uy tín lâu năm", chị Hương chia sẻ.

Chị Vũ Thị Minh Hương (TP HCM) nhận giải Nhì trị giá 50 triệu đồng. Ảnh: Vietcombank

Sau thành công ở giai đoạn đầu, Vietcombank tiếp tục mở rộng chương trình ưu đãi dành cho người gửi tiết kiệm. Giai đoạn 2 mang tên "Để hạnh phúc nhân ba", với 101 giải thưởng, tổng giá trị 4,4 tỷ đồng, triển khai từ 17/11/2025 đến 16/1/2026. Trong đó, một giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, 10 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng mỗi giải; 20 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng mỗi giải và 70 giải ba trị giá 20 triệu đồng một giải.

Nhân viên ngân hàng hướng dẫn khách hàng gửi tiết kiệm online. Ảnh: Vietcombank

Mỗi người gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng tại quầy hoặc trên VCB Digibank sẽ được cấp một mã dự thưởng tự động. Đặc biệt, vào các "ngày vàng" 25/11, 28/11, 10/12, 25/12, 31/12 và 10/1/2026, mã dự thưởng được nhân đôi, tăng gấp đôi cơ hội trúng giải.

Bên cạnh đó, từ 12/11 đến 31/12, khách hàng còn được cộng điểm VCB Loyalty theo giá trị khoản gửi. Với khách hàng ưu tiên, 100.000 đồng được quy đổi thành 6 điểm; khách hàng thông thường nhận 3 điểm cho mỗi 100.000 đồng. Người dùng có thể đổi điểm trực tiếp trên ứng dụng thành ưu đãi mua sắm, ăn uống, nạp điện thoại hoặc các quà tặng tiện ích khác.

Thông qua chương trình Vietcombank mong muốn lan tỏa thông điệp: mỗi khoản tiết kiệm là một niềm tin gửi gắm, mỗi tháng tích lũy là một bước vững chắc cho tương lai.

Minh Ngọc