Vietcombank tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng

Xây nhà tình nghĩa, gây quỹ giáo dục, tổ chức hiến máu nhân đạo... là những hoạt động an sinh xã hội mà Vietcombank thực hiện xuyên suốt nhiều năm qua.

Đại diện Vietcombank cho biết, đóng góp cộng đồng là mục tiêu cốt lõi trong chiến lược phát triển của ngân hàng, tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách, thương bệnh binh... Việc thực hiện các hoạt động này trải dài mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn, trong đó chú trọng những nơi vùng núi, đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, tài năng. Ảnh: VCB

Vietcombank vừa trao tặng căn nhà nghĩa tình cho thương binh Nguyễn Văn Vũ (Châu Thành, Đồng Tháp). Ngôi nhà được ngân hàng hỗ trợ 50 triệu đồng chi phí xây cất, kinh phí trích ra từ tiền lương của cán bộ công nhân viên Vietcombank.

Theo đại diện ngân hàng, trao tặng nhà tình nghĩa cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước đối với Vietcombank là việc làm thường xuyên trong suốt mấy chục năm qua. Song, đó cũng chỉ là một trong nhiều cách làm an sinh xã hội mà nhà băng đang triển khai.

Một số hoạt động an sinh, thiện nguyện khác mà Vietcombank hỗ trợ như trường tiểu học Hoàng Trù (Kim Liên, Nghệ An) kinh phí 8 tỷ đồng, trường mầm non Vàng Anh (Cà Mau) 13 tỷ đồng, nhà nghĩa tình người nghèo tỉnh Quảng Ngãi trị giá 5 tỷ đồng, trường trung học cơ sở Lý Nam Đế (Thái Bình) 10 tỷ đồng, trường trung học cơ sở Trần Kim Xuyến (Hà Tĩnh) 7 tỷ đồng...

Ban lãnh đạo Vietcombank trồng cây tại lễ phát động chương trình trồng 60 nghìn cây xanh "Vietcombank - vì một Việt Nam xanh". Ảnh: VCB

Bên cạnh tài trợ tiền xây dựng trường lớp, ngân hàng còn tập trung hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người nghèo. Cuối tháng 11/2022, ngân hàng chuyển giao 1.000 thẻ bảo hiểm xã hội, 9.968 thẻ bảo hiểm y tế, tổng trị giá 5 tỷ đồng, trao tặng đến người có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, tháng 2/2022, nhà băng chuyển cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam số tiền ủng hộ của đoàn viên, người lao động Vietcombank trị giá 17,2 tỷ đồng để san sẻ người dân nghèo.

Giai đoạn năm 2003-2008, Vietcombank dành 13,6 tỷ đồng từ quỹ phúc lợi và đóng góp của cán bộ công nhân viên để thực hiện chính sách an sinh xã hội và hoạt động thiện nguyện. Từ năm 2009-2023, ngân hàng dành hơn 3.200 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách... Trong đó, hơn 1.000 tỷ đồng đóng góp vào giáo dục.

"Cùng với công trình trường học khang trang, chúng tôi đồng hành tài trợ học bổng cho các thế hệ trẻ tài năng. Theo đó, mỗi năm có hàng nghìn suất học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó, tiếp sức đến trường, đặc biệt ở các khu vực vùng sâu xa, điều kiện khó khăn", đại diện ngân hàng nói.

Lãnh đạo Vietcombank tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: VCB

Năm 2023, Vietcombank hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập ngân hàng và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Nhiều hoạt động an sinh xã hội càng được nhà băng tăng cường tổ chức như "Tết vì người nghèo", hiến máu nhân đạo (triển khai trong tháng 2 và 3), thu hút hàng nghìn người tham gia.

Trong tháng 3, ngân hàng cho ra mắt quỹ học bổng Vững tương lai, tiếp sức cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, thành tích học tập tốt. Quỹ dự kiến có trị giá trên 11 tỷ đồng, quy đổi từ những bước chạy của khoảng 25.000 vận động viên tham gia giải chạy vào ngày 12 và 19/3 tại Hà Nội. Bên cạnh đó, Vietcombank còn phát động chiến dịch trồng 60.000 cây xanh "Vietcombank - vì một Việt Nam xanh" tại 60 tỉnh, thành cả nước.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc Vietcombank cho biết, 60 năm xây dựng và phát triển, nhà băng không chỉ khẳng định vai trò trong hệ thống ngân hàng, đóng góp cho hội nhập, kinh tế mà còn có nhiều nỗ lực trong hoạt động an sinh xã hội với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, đóng góp cộng đồng.

Hoàng Khải