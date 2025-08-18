Vietcombank thắng lớn tại HR Asia Awards

Vietcombank được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025", đồng thời nhận bốn giải thưởng đặc biệt khác trong lễ trao giải HR Asia Awards 2025.

HR Asia Awards là sự kiện thường niên do tạp chí HR Asia tổ chức, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu khu vực. Năm nay, sự kiện có chủ đề "Multi-Generation Synergy - Sự hợp tác đa thế hệ", với 119 doanh nghiệp tham gia đề cử. Quá trình đánh giá dựa trên mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model) kết hợp phỏng vấn chuyên sâu, bảo đảm tính khách quan và đáp ứng các tiêu chí khắt khe của giải.

Ông Hồng Quang, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự đại diện Vietcombank nhận cúp vàng "Harmonia" từ BTC. Ảnh: Vietcombank

Tại buổi lễ trao giải ngày 14/8, Vietcombank được vinh danh tại 5 hạng mục: "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á", "Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập nổi bật nhất", "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất", "Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững" và "Doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ".

Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietcombank được xướng tên tại HR Asia Awards. Đặc biệt, ngân hàng được ban tổ chức trao cúp vàng "Harmonia", phần thưởng cho doanh nghiệp giành nhiều hạng mục nhất. Theo ban tổ chức, ngân hàng được đánh giá cao nhờ xây dựng được chính sách nhân sự toàn diện, gắn kết người lao động, đồng thời tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị Vietcombank nhận giải đặc biệt từ ban tổ chức Ảnh: Vietcombank

Tại Vietcombank, con người luôn là yếu tố được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Ngân hàng chú trọng triển khai các chính sách về quản trị và phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu chiến lược trở thành "Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực". Trong đó, cán bộ, nhân viên ngân hàng luôn được tạo điều kiện để kết nối, học hỏi, phát triển nghề nghiệp minh bạch, rõ ràng ở mọi cấp bậc. Đồng thời, ban lãnh đạo phối hợp với các tổ chức đoàn thể quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời duy trì chính sách lương thưởng và đãi ngộ cạnh tranh. Thu nhập bình quân của người lao động tăng đều qua các năm và luôn thuộc nhóm dẫn đầu thị trường. Ngân hàng cũng đi đầu trong việc tổ chức các hoạt động gắn kết, thể thao, văn hóa, khuyến khích lối sống lành mạnh, giúp nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Các đại biểu của Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng ông William Ng (thứ tư từ trái qua), Tổng Biên tập Tạp chí HR Asia, Chủ tịch Hội đồng đánh giá giải thưởng HRAA. Ảnh: Vietcombank

Song song với yếu tố con người, công nghệ được xem là động lực quan trọng tạo đột phá cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank. Ngân hàng liên tục đổi mới, sáng tạo, số hóa quy trình quản trị nhân lực, mở rộng kênh tương tác, ứng dụng công nghệ mới nhằm phát triển sản phẩm, dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu nhiều tầng lớp khách hàng. Những đổi mới này hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường làm việc hiện đại, sáng tạo và mang lại giá trị cao nhất cho đội ngũ nhân sự cũng như khách hàng.

Đại diện Vietcombank cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận nỗ lực của hơn 24.000 cán bộ nhân viên trong việc xây dựng môi trường làm việc bền vững, gắn kết và nhân văn. Việc được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" hai năm liên tiếp 2024-2025 là yếu tố giúp nâng cao uy tín thương hiệu tuyển dụng, hỗ trợ ngân hàng trong thu hút, giữ chân nhân sự chất lượng cao, đồng thời củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam và mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Minh Ngọc