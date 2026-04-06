Vietcombank tăng nguồn lực cho dự án nhà ở của VLand Việt Nam

Vietcombank trở thành đối tác tài chính của VLand Việt Nam, hỗ trợ nguồn vốn triển khai dự án Hanoi Oriental và cung cấp giải pháp tín dụng cho người mua.

Vietcombank sẽ cấp vốn cho hoạt động thi công và hoàn thiện, giúp chủ đầu tư duy trì tiến độ theo kế hoạch. Song song, ngân hàng triển khai các gói tín dụng dành cho khách hàng mua nhà tại dự án, tạo thêm lựa chọn tài chính trong quá trình giao dịch và hỗ trợ người mua cân đối dòng tiền.

Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường ghi nhận xu hướng thận trọng, sự tham gia của tổ chức tài chính góp phần tăng năng lực triển khai cùng mức độ minh bạch của dự án, qua đó, tạo thêm cơ sở cho người mua. "Khi niềm tin được củng cố, thanh khoản thị trường cũng có thể cải thiện", vị này nói thêm.

Phối cảnh dự án Hanoi Oriental. Ảnh: VLand Việt Nam

Hanoi Oriental tọa lạc tại khu TQ5, đường Nguyễn Mậu Tài, Gia Lâm, khu vực phía Đông Hà Nội - nơi đang ghi nhận tốc độ đô thị hóa nhanh trong những năm gần đây. Từ vị trí này, cư dân có thể kết nối tới trung tâm thành phố qua cầu Vĩnh Tuy, Chương Dương, Long Biên.

Thời gian tới, khi các dự án hạ tầng trọng điểm như Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Trần Hưng Đạo, Tứ Liên, Mễ Sở hoàn thiện, thời gian di chuyển từ Gia Lâm về khu vực hồ Hoàn Kiếm dự kiến rút ngắn còn 10-15 phút. Bên cạnh đó, khu vực này cũng được hưởng lợi từ hệ thống giao thông đang dần hoàn thiện, gồm các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường vành đai và định hướng phát triển metro trong tương lai.

Hanoi Oriental gồm 201 sản phẩm bất động sản thấp tầng. Ảnh: VLand Việt Nam

Dự án có quy mô khoảng 8,3 ha, phát triển 201 sản phẩm thấp tầng, gồm 185 căn nhà phố liền kề và 16 căn biệt thự. Các sản phẩm có quyền sở hữu lâu dài, phục vụ nhu cầu ở thực và tích lũy tài sản.

Theo định hướng phát triển, Hanoi Oriental được quy hoạch đa lớp thông minh theo mô hình khu đô thị thấp tầng đồng bộ, chú trọng không gian sống và tính kết nối cộng đồng. Hệ thống tiện ích nội khu bao gồm công viên nội khu, trường học, sân pickleball, khu vực đỗ xe hiện đại, không gian thương mại dịch vụ và hạ tầng giao thông nội khu hoàn chỉnh.

Theo đại diện VLand Việt Nam, trong tổng thể khu Đông Hà Nội, Gia Lâm vẫn còn quỹ đất và dư địa phát triển. Việc phát triển các dự án thấp tầng quy mô vừa không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị khu vực.

Dự án đã hoàn thành xây thô và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào quý II.

Song Anh