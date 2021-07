Vietcombank tài trợ dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1

Vietcombank và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác toàn diện và tài trợ dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, hôm 30/6.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao hợp tác toàn diện giữa Vietcombank và EVN cũng như hiệu quả của dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1. Ông kỳ vọng trong tương lai hai doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện, tạo điều kiện cùng phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc Vietcombank (bên phải) và ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (bên trái) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Ảnh: Vietcombank.

Về phía Vietcombank, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành cho biết trong suốt nhiều năm, hai doanh nghiệp đã luôn là những người bạn đồng hành, gắn kết và sử dụng tối đa các sản phẩm, dịch vụ của nhau. Vietcombank luôn là ngân hàng mà ENV lựa chọn hướng đến và sử dụng tổng thể các sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng. Hiện EVN cũng là khách hàng lớn nhất của nhà băng này.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 được xem như là dự án tài trợ vốn lớn nhất của một tổ chức tín dụng trong nước tài trợ độc lập. Ông Nghiêm Xuân Thành cũng mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục coi nhau là đối tác chiến lược, thỏa thuận hợp tác ký kết hôm nay sẽ nâng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên lên một tầm cao mới vì lợi ích và sự phát triển chung.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Vietcombank dành cho tập đoàn này cũng như các công ty, đơn vị thành viên trong việc thu xếp các khoản vay của các dự án điện trong nhiều năm qua, trong đó có nhiều dự án lớn. Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 là dự án hợp tác lớn nhất giữa Vietcombank và EVN. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai bên thể hiện sự hợp tác, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ để ngày càng phát triển.

Theo thỏa thuận, các bên cam kết hợp tác toàn diện, lâu dài và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Vietcombank và EVN sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau, đặc biệt trọng tâm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: tài trợ vốn cho EVN và các đơn vị thành viên, cung cấp các dịch vụ thanh toán và quản lý dòng tiền, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, các sản phẩm dịch vụ ưu đãi cho cán bộ nhân viên. Ngoài ra, Vietcombank cam kết tài trợ vốn và các sản phẩm dịch vụ cho các nhà thầu của EVN. Trên cơ sở các điều khoản của thỏa thuận, hai đơn vị và các công ty thành viên sẽ cụ thể hóa các nội dung, sản phẩm dịch vụ hợp tác, tổ chức thực hiện để đạt các mục tiêu.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc Vietcombank (bên phải) và ông Nguyễn Xuân Nam - Phó tổng giám đốc EVN (bên trái) ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1. Ảnh: Vietcombank.

Hợp tác toàn diện giữa Vietcombank và EVN cũng như hợp đồng tín dụng dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, mở ra một giai đoạn hợp tác mới nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng của mỗi bên, nâng tầm hiệu quả trong hoạt động, đóng góp cho sự phát triển bền vững của kinh tế xã hội đất nước.

Dự án được EVN giao cho Ban Quản lý dự án Điện 2 làm đại diện chủ đầu tư cùng với các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch với tổng diện tích khoảng 48,6 ha tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Dự án bao gồm hai tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200 MW, khi đi vào vận hành nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 8,4 tỷ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện. Tổng mức đầu tư của dự án là 41.130 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn của EVN (30%) và vốn vay thương mại trong nước (70%) do Vietcombank tài trợ.

Vietcombank là tổ chức tín dụng đầu tiên đáp ứng đầy đủ các điều kiện và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cấp tín dụng đối với EVN trong việc thực hiện tài trợ dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 với khoản tín dụng có giá trị 27.100 tỷ đồng, sẽ được giải ngân trong 4 năm theo tiến độ dự án và có thời hạn vay vốn là 15 năm.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 được đánh giá sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hàng năm cho tỉnh Quảng Bình và khu vực Bắc Trung Bộ, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định, lâu dài cho lao động địa phương, đặc biệt là lao động có trình độ cao.

Về công tác bảo vệ môi trường, nhà máy sẽ được trang bị đồng bộ các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc bụi do vậy hàm lượng phát thải khí sau khi được xử lý tuân thủ hoàn toàn các quy chuẩn về môi trường Việt Nam hiện hành và tương đương với các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới (World Bank) áp dụng. Các thông số về môi trường nhà máy khi vận hành được truyền về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Bình để giám sát trực tuyến và hiển thị công khai tại khu vực cổng nhà máy 24/7 theo quy định về quản lý môi trường.

Trong nhiều năm qua, Vietcombank đã cung ứng vốn tín dụng cho nhiều dự án năng lượng trọng điểm quốc gia như: Nhà máy Thủy điện Sơn La, Nhà máy Thủy điện Lai Châu, Thuỷ điện Ialy, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng...

Đại diện Vietcombank cho biết, hận thức tầm quan trọng của điện năng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, nhà băng này sẽ tiếp tục tài trợ cho nhiều dự án lớn khác, đặc biệt ưu tiên đối với lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Giá trị cấp tín dụng cho các dự án trong lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo đã tăng mạnh tỷ trọng trong danh mục của Vietcombank trong thời gian vừa qua, tốc độ tăng trưởng năm 2020 so với 2019 là khoảng 160% và sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới với tốc độ tăng trưởng dự kiến năm 2021 so với năm 2020 ở mức khoảng 244%.

Bảo Khánh