Vietcombank Sở giao dịch tổ chức đại hội Đảng

Đại hội tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020, xác định mục tiêu nhiệm vụ và bầu ban chấp hành nhân sự nhiệm kỳ mới.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch vừa tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong ngày 30/5 tại Hà Nội. Theo báo cáo, trong giai đoạn 2015-2020, chi nhánh Sở giao dịch đã đạt nhiều thành tựu trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, huy động vốn bình quân hàng năm tăng 11,5%, hoàn thành 100% so với chỉ tiêu 11-14% mỗi năm. Dư nợ cho vay bình quân hàng năm tăng 26,2%, hoàn thành 116% so với chỉ tiêu 20-25% mỗi năm. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 0,47% tổng dư nợ, hoàn thành vượt mức so với chỉ tiêu dưới 2% tổng dư nợ. Thu hồi nợ ngoại bảng đạt trên 82% dư nợ ngoại bảng tại 31/12/2014, hoàn thành 164% so với chỉ tiêu Nghị quyết 50%. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau dự phòng rủi ro tăng trưởng 65,7% mỗi năm so với chỉ tiêu 10% hàng năm. Thanh toán xuất nhập khẩu, thẻ, dịch vụ ngân hàng bán lẻ... đều tăng trưởng tốt, giữ vững thị phần, hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Cũng trong giai đoạn này, Vietcombank Sở giao dịch được ghi nhận là chi nhánh đầu tiên trong hệ thống đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong 5 năm liên tục. Quy mô tài sản sinh lời tăng trưởng mạnh, đạt mức 5 tỷ USD, tăng gấp 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng lợi nhuận trong cả nhiệm kỳ đạt 9.101 tỷ đồng. Chi nhánh còn tổ chức cơ cấu nhân sự, phòng ban. Hiện chi nhánh gồm 24 phòng với 573 cán bộ, trong đó 14 phòng tại trụ sở và 10 phòng giao dịch.

Trong những tháng cuối nhiệm kỳ, chi nhánh thực hiện nhiều giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho cán bộ, khách hàng và duy trì hoạt động liên tục trong dịch. Đơn vị triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng như cơ cấu lại nợ cho khách chịu ảnh hưởng bởi dịch, giảm phí dịch vụ, giảm lãi suất cho vay, phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ online, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Từ năm 2015 đến nay, Vietcombank Sở Giao dịch đã tài trợ hơn 16 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank đồng tình với đánh giá về kết quả hoạt động của chi nhánh được nêu trong báo cáo. Những thành quả chi nhánh Sở giao dịch đạt được trong nhiệm kỳ qua đóng góp quan trọng vào kết quả chung của hệ thống, thể hiện vai trò tiên phong, tinh thần đồng lòng, nỗ lực của tập thể cán bộ.

Đại hội tiến hành bầu ra 11 nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, 14 nhân sự trong đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Vietcombank lần IV và một nhân sự dự khuyết. Theo đó, ông Hồ Văn Tuấn - Giám đốc chi nhánh được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Hồ Văn Tuấn - Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch cho biết, chi nhánh sẽ khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ trước đó, phát huy tinh thần "Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm" của ngân hàng.

"Chúng tôi sẽ góp phần cùng hệ thống thực hiện tốt mục tiêu chiến lược đến năm 2025, giữ vững vị thế là ngân hàng số một tại Việt Nam, phát triển trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á và một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới", ông Tuấn nhấn mạnh.

Thanh Di