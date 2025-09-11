Vietcombank nhận cú đúp giải thưởng Euromoney 2025

Vietcombank được vinh danh tại hai hạng mục giải thưởng dành cho ngân hàng bán buôn, trong khuôn khổ lễ trao giải Euromoney Awards for Excellence 2025.

Sự kiện được tổ chức tại Singapore, ngày 2/9. Giải thưởng năm nay thu hút hơn 600 hồ sơ của các doanh nghiệp, đến từ 100 quốc gia. Vietcombank được vinh danh ở hai hạng mục: Ngân hàng tốt nhất Việt Nam dành cho doanh nghiệp lớn (Vietnam’s Best Bank for Large Corporates) và Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam dành cho doanh nghiệp lớn (Vietnam’s Best Digital Bank for Large Corporates).

Đoàn đại diện Vietcombank nhận giải thưởng từ Ban tổ chức Euromoney Awards for Excellence 2025. Ảnh: Vietcombank

Ban tổ chức đánh giá các giải pháp số chuyên biệt mà Vietcombank triển khai đáp ứng nhu cầu tài chính đặc thù của từng lĩnh vực, góp phần gia tăng mức độ gắn kết của khách hàng doanh nghiệp. Trong đó, bộ sản phẩm VCB iSchool cho lĩnh vực giáo dục, VCB iCare cho y tế giúp doanh nghiệp quản lý tài chính phù hợp với đặc thù hoạt động. VCB Cashup mang đến giải pháp quản lý dòng tiền toàn diện cho cả hệ sinh thái doanh nghiệp, mang đến trải nghiệm One-Stop Shop hiện đại, tập trung toàn bộ sản phẩm - dịch vụ - thông tin giao dịch trên một nền tảng ngân hàng số.

Năm 2024, Vietcombank ra mắt VCB Online Lending, giải pháp giải ngân trực tuyến giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh, đơn giản hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng còn phát triển các dịch vụ giao dịch thời gian thực, phân tích dự đoán và kết nối H2H/API để tăng hiệu quả quản trị và bảo mật.

Đại diện ngân hàng cho biết, giải thưởng là dấu ấn của Vietcombank trong lĩnh vực Ngân hàng bán buôn, đồng thời là minh chứng cho sự tin tưởng, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các định chế tài chính.

Trong năm 2025, Vietcombank đặt trọng tâm vào ngân hàng số, tiếp tục mở rộng khách hàng doanh nghiệp lớn, đẩy mạnh dịch vụ quản lý dòng tiền, tăng trưởng CASA và huy động vốn. Tỷ lệ CASA duy trì ở mức cao, đặc biệt trong nhóm doanh nghiệp quản lý dòng tiền, cho thấy ngân hàng tăng cường gắn kết khách hàng bằng các giải pháp tài chính thông minh và tích hợp số.

Với kỷ lục tăng trưởng khách hàng số mới, cùng các giải pháp tài chính thông minh, Vietcombank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực số hóa và quản trị dòng tiền.

Minh Ngọc