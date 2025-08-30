Vietcombank hợp tác Đà Nẵng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế

Đà NẵngUBND TP Đà Nẵng ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Vietcombank về phát triển và cung cấp dịch vụ tại IFC Đà Nẵng, ngày 28/8.

Buổi lễ diễn ra trong phiên toàn thể của Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam 2025, với sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo TP Đà Nẵng, các tổ chức tài chính - công nghệ, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Vietcombank có sự tham dự của Tổng Giám đốc Lê Quang Vinh và Phó Tổng Giám đốc Lê Hoàng Tùng.

Ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Vietcombank (bên trái) và ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Vietcombank

Theo biên bản ghi nhớ, Vietcombank và UBND TP Đà Nẵng sẽ phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng (IFC Đà Nẵng), hỗ trợ tìm hiểu và quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương. Đồng thời, hai bên hợp tác nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng phù hợp với định hướng phát triển của IFC Đà Nẵng, chiến lược phát triển của Vietcombank.

Bên cạnh việc trao MOU, Vietcombank còn đồng hành cùng UBND TP Đà Nẵng tổ chức phiên chuyên đề "Công nghệ tài chính (Fintech), tài chính xanh và phát triển bền vững". Phiên làm việc quy tụ lãnh đạo cấp cao của Vietcombank, Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ, Viện nghiên cứu Công nghệ và Sáng tạo Franklin Templeton (FIRST), Bain & Company, VNPay, Franklin Templeton (FIRST), Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA)... chia sẻ các tham luận chuyên sâu, góp phần thúc đẩy đối thoại chính sách, mở rộng hợp tác đa ngành.

Ông Lê Hoàng Tùng, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank. Ảnh: Vietcombank

Ông Lê Hoàng Tùng, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại sự kiện, ngân hàng sẵn sàng đồng hành cùng UBND TP Đà Nẵng để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là nơi hội tụ vốn và định chế, còn là nơi thực hiện thử nghiệm thể chế và đổi mới công nghệ tài chính. "Vietcombank cam kết đồng hành như một đối tác kiến tạo, thúc đẩy trung tâm trở thành nơi gắn kết chặt chẽ với đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu", ông Tùng khẳng định.

Với định hướng chuyển đổi số toàn diện, Vietcombank phát triển một hệ sinh thái ngân hàng số đồng bộ phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng: VCB Digibank phục vụ lượng khách hàng đứng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam với hơn 260 sản phẩm dịch vụ số; VCB DigiBiz dành cho khách hàng SME, cung cấp hơn 100 giải pháp tài chính; VCB CashUp hỗ trợ quản lý dòng tiền cho khách hàng doanh nghiệp.

Đại biểu tham quan gian hàng của Vietcombank tại triển lãm. Ảnh: Vietcombank

Vietcombank cũng kết nối với hơn 1.700 đối tác và 100.000 điểm chấp nhận thanh toán số. Ngân hàng dẫn đầu trong thanh toán dịch vụ công và phối hợp triển khai Sandbox; dữ liệu mở và tích hợp công nghệ AI trong toàn hệ thống.

Những cố gắng này giúp ngân hàng đạt nhiều giải thưởng uy tín: Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất năm 2021; Dịch vụ ngân hàng số tốt nhất Việt Nam năm 2022; Ngân hàng số xuất sắc năm 2024; Dịch vụ ngân hàng di động tốt nhất cho VCB Digibank năm 2025 do The Asian Banker vinh danh.

Với quy mô tổng tài sản hơn 85 tỷ USD, quy mô vốn hóa hơn 20 tỷ USD, lợi nhuận dẫn đầu ngành ngân hàng và năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế, lãnh đạo Vietcombank khẳng định sẵn sàng là đối tác tin cậy trong hành trình phát triển IFC Đà Nẵng.

Thanh Thư