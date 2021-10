Vietcombank hỗ trợ khách hàng trong Covid-19

Ngân hàng Vietcombank nỗ lực cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho vay, giảm phí dịch vụ trên nhiều kênh... nhằm giảm áp lực tài chính với khách hàng doanh nghiệp, cá nhân.

Dù hoạt động kinh doanh dịch vụ, phát triển khách hàng bị tác động bởi dịch, ngân hàng đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh. Đến hết quý III/2021, dư nợ tín dụng 923.385 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 11,5% so với cuối năm 2020 và đã hoàn thành ở ngưỡng 98% kế hoạch cả năm. Cơ cấu tín dụng tăng trưởng đúng định hướng, cụ thể: tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao so với tín dụng bán buôn. Tỷ trọng tín dụng bán lẻ đạt 53,66%, tăng so với mốc 53,7% vào cuối năm 2020.

Nhằm hỗ trợ khách hàng, Vietcombank thực hiện cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Cụ thể, đơn vị mở rộng đối tượng khách hàng được xem xét cơ cấu thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ trên cơ sở chất lượng danh mục khách hàng, danh mục các khoản nợ đồng thời chịu ảnh hưởng bởi diễn biến của dịch và tình hình triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại từng địa phương.

Ngân hàng có nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng. Ảnh: Vietcombank

Nhiều chính sách miễn, giảm phí triển khai, gồm dịch vụ liên quan đến gói sử dụng tài khoản, chuyển tiền trong và ngoài hệ thống; miễn phí chuyển tiền vào các quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với toàn bộ khách hàng cá nhân và tổ chức; miễn giảm đặc biệt cho nhiều nhóm khách hàng đặc thù.

Nhà băng chủ động giảm lãi suất cho vay (mức lãi suất rất thấp so với nhiều năm qua), giúp khách hàng có điều kiện tiếp cận nguồn vốn giá rẻ nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, ưu tiên phòng, chống Covid-19. Sản phẩm, dịch vụ tăng cường các biện pháp số hóa, tạo điều kiện thuận lợi khi giao dịch.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện phương châm: "Chuyển đổi, hiệu quả, bền vững", tiếp tục bám sát triết lý hoạt động: "Trách nhiệm, hành động, sáng tạo". Trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu hoạt động, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả cao và nâng cao năng suất lao động, hiện thực hóa mục tiêu phục hồi kinh tế.

Đối với Vietcombank nói riêng và ngành ngân hàng nói chung, việc cải tiến công nghệ thông tin cũng như tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các chương trình chuyển đổi số có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chuyển đổi số hiệu quả sẽ tạo nền tảng để nâng đỡ quá trình phục hồi, tăng cường năng lực và cải thiện chất lượng tăng trưởng.

Mặt khác, trong điều kiện chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, nhà băng cam kết duy trì mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý như hiện nay để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động, thích nghi với bối cảnh mới; hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp trong đợt dịch này.

Minh Huy