Vietcombank đồng hành chương trình 'Cùng Việt Nam tiến bước'

Vietcombank đóng góp 3 tỷ đồng, kêu gọi khách hàng ủng hộ chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước", lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, bảo vệ môi trường và hỗ trợ trẻ em nghèo.

"Cùng Việt Nam tiến bước" là hoạt động đi bộ toàn quốc do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống Công an nhân dân. Sự kiện diễn ra từ 25/7 đến 16/8, đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính.

Người dân có thể đăng ký tham gia trực tuyến trên cổng thông tin điện tử: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn để ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới".

Đặc biệt, mỗi bước chân được ghi nhận thông qua nền tảng số của chiến dịch sẽ trở thành một "bước xanh", góp phần giảm thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank cho biết bên cạnh việc đóng góp 3 tỷ đồng, ngân hàng cũng triển khai chương trình ưu đãi với ngân sách 2,4 tỷ đồng, từ 5/8 đến 3/9. Chương trình nhằm khuyến khích khách hàng mới chung tay ủng hộ học sinh nghèo vượt khó bằng cách chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản "Cùng em tiến bước" thuộc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Sau gần một tuần phát động, số tiền khách hàng đóng góp đạt 600 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo năm học 2025-2026. Kết thúc chương trình, Vietcombank sẽ công bố công khai tổng số tiền mà khách hàng của Vietcombank đóng góp trên website, fanpage.

Phát biểu tại họp báo công bố hoạt động, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình, cho biết đây là sự kiện cộng đồng có quy mô lớn, vừa khuyến khích luyện tập thể thao, vừa gắn kết các thế hệ, vùng miền, đồng thời kết hợp tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an các tỉnh, thành đã chỉ đạo công an cấp phường, xã phối hợp chính quyền địa phương triển khai đồng loạt hoạt động, kết hợp tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, ma túy và thuốc lá điện tử... nhằm vận động người dân cùng xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Hoạt động kết thúc chương trình sẽ diễn ra sáng 16/8. Trong khung giờ 6h - 7h30, người tham gia trên cả nước đồng loạt mặc áo cờ đỏ sao vàng, hướng về Quảng trường Ba Đình dự lễ thượng cờ, hát Quốc ca, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm phát triển đất nước.

"Sự kiện 'Cùng Việt Nam tiến bước' sẽ góp phần khẳng định rõ nét với bạn bè quốc tế về một Việt Nam đổi mới và đồng lòng, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm vóc và khí thế mới", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

