Vietcombank đặt 'mục tiêu kép' 6 tháng cuối năm

Vietcombank đặt mục tiêu vừa chống dịch, chia sẻ, đồng hành cùng khách hàng vượt khó, vừa đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh trong 6 tháng cuối năm.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 theo hình thức trực tuyến vào ngày 9/7. Việc tổ chức tại các điểm cầu đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống Covid-19.

Về hoạt động kinh doanh, trước diễn biến bất thường của môi trường kinh tế trong 6 tháng đầu năm do tác động của Covid-19, Vietcombank đã có những định hướng đúng đắn, kịp thời nhằm thực hiện đa mục tiêu: vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa chia sẻ khó khăn với khách hàng, vừa bám sát tình hình thực tiễn để đưa ra các quyết sách đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, bền vững.

Nhờ đó, hoạt động của ngân hàng này đã đạt những kết quả khả quan. Cụ thể huy động vốn thị trường một đạt trên một triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm 2020, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả. Dư nợ tín dụng đạt trên 920.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cuối năm 2020. Tín dụng bán lẻ tiếp tục tăng trưởng cao ở mức 11,9% so với cuối năm 2020, chiếm 54,8% tổng dư nợ tín dụng. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, duy trì là tổ chức tín dụng có vốn hóa lớn nhất thị trường với quy mô lên đến 430.000 tỷ đồng...

Ông Nguyễn Đức Phong - Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Vietcombank.

Trước ảnh hưởng của Covid-19 đến toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội, Vietcombank đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình chịu tác động của dịch thông qua các gói hỗ trợ lãi suất, giảm lãi suất cho vay, tái cơ cấu dư nợ hiện hữu. Tổng dư nợ hỗ trợ giảm lãi suất cho vay khoảng 398.223 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng do giảm lãi suất 6 tháng đầu năm là 2.115 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, nhà băng này cũng đã dành hơn 170 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19, trong đó đóng góp 60 tỷ đồng cho Quỹ vaccine, góp phần đồng hành Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh, ổn định dân sinh.

Trong 6 tháng cuối năm, Vietcombank tiếp tục thực hiện phòng chống dịch hiệu quả, chia sẻ với khách hàng, tiếp tục thực hiện ba trụ cột bán lẻ, dịch vụ và đầu tư để hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh.

Ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc Vietcombank phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vietcombank.

Ông Nguyễn Đức Phong - Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu dương những kết quả mà Vietcombank đã đạt trong 6 tháng đầu năm 2021. Theo ông Phong, ngân hàng này đã khắc phục khó khăn, chủ động nắm bắt thời cơ, bám sát chủ trương, chấp hành chính sách tiền tệ và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 6 tháng năm 2021.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tặng Cờ "Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020)" cho ba 3 tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Vietcombank, tặng Bằng khen "Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020)" cho 4 tổ chức Đảng và Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020)" cho 7 đảng viên.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để nghe các báo cáo chuyên đề về các mảng hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị trong triển khai hoạt động kinh doanh và giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Đức Phong - Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ngoài cùng bên phải) và ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc Vietcombank (trái) trao cờ của Đảng ủy Khối và tặng hoa chúc mừng tổ chức đảng đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020). Ảnh: Vietcombank.

Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn do tác động của Covid-19, hoạt động kinh doanh của Vietcombank vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiếp tục là ngân hàng có quy mô lợi nhuận lớn nhất hệ thống, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ.

Những kết quả của hệ thống trong 6 tháng đầu năm đã khẳng định định hướng đúng đắn của Vietcombank trong công tác chỉ đạo điều hành, là nỗ lực của toàn hệ thống. Thời gian còn lại của năm 2021 còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến khó lường của đại dịch. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Vietcombank là tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, khách hàng vượt qua khó khăn, vừa phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh.

"Với bản lĩnh và phẩm chất của con người Vietcombank, càng trong khó khăn càng thể hiện năng lực, trí tuệ và sự đoàn kết, toàn hệ thống sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 làm tiền đề để thực hiện thắng lợi kế hoạch 2021-2025", ông Dũng nói.

Bảo Khánh