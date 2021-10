Vietcombank chủ động trong công tác phòng, chống Covid-19

Ngân hàng xây dựng nhiều kịch bản chủ động chống dịch, đảm bảo an toàn nhân viên, duy trì hoạt động; trích ngân sách 379 tỷ đồng cho công tác xã hội...

Hai năm qua, tình hình dịch ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt của nền kinh tế - xã hội, tác động tiêu cực tới từng doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất và người dân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Quá trình chống dịch đòi hỏi sự chung tay của nhiều đơn vị, ban ngành, trong đó không thể thiếu ngành ngân hàng.

Tích cực trong công tác chống dịch, Vietcombank có nhiều kế hoạch nhằm tăng tính chủ động, đảm bảo an toàn cho người lao động mà vẫn duy trì liên tục hoạt động kinh doanh, cung ứng các sản phẩm và hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất.

Lập kế hoạch cho nhiều tình huống

Đầu năm 2020, khi có ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, Vietcombank đã khởi động công tác phòng, chống dịch. Ngày 31/1/2020, ngân hàng đã ban hành công văn hỏa tốc gửi toàn hệ thống, xây dựng kế hoạch tổng thể với các kịch bản và giải pháp chi tiết về y tế, nhân sự, vật lực... Đơn vị cũng thành lập ban chỉ đạo tại trụ sở chính và các tiểu ban trong toàn hệ thống; vận hành kế hoạch dự phòng tình huống khẩn cấp.

Tháng 2/2020, toàn hệ thống triển khai hoạt động kinh doanh theo phương án hiệu quả và an toàn nhất; hạn chế lịch công tác chưa thật sự cần thiết, ra nước ngoài; chuyển sang họp trực tuyến, cầu truyền hình... Cuối tháng 12/2020, đoàn kiểm tra đến giám sát làm việc với các chi nhánh tỉnh, thành phố nơi xảy ra dịch.

Khách hàng và nhân viên tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, đơn vị đưa ra nhiều hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn như thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động thực hiện theo thông báo của Bộ Y tế, chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền. Các đơn vị bố trí cán bộ ứng trực 24/24h (bao gồm cả thành viên ban lãnh đạo ban giám đốc) trong thời gian nghỉ Tết, đảm bảo ứng phó kịp thời khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

Ngân hàng thiết lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin, triển khai các hành động cụ thể cần thiết... Nhân viên xây dựng ý thức không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch. Đơn vị cũng quan tâm tìm kiếm nguồn vaccine để tiêm phòng cho cán bộ nhân viên. Nhằm ổn định tâm lý của toàn ngân hàng, người đứng đầu Vietcombank gửi thư tới từng người lao động để động viên, chia sẻ, nâng cao ý thức chống dịch. Các kênh truyền thông của đơn vị cũng được vận hành tối đa bằng nhiều hình thức, kênh thông tin đa dạng, kịp thời truyền tải thông tin hữu ích...

Vietcombank thực hiện báo cáo ngay khi xảy ra tình huống nhiễm bệnh, nguy cơ nhiễm bệnh. Nhân viên nghiêm túc khai báo y tế, khai báo khi di chuyển ra ngoài địa bàn sinh sống. Ngân hàng thường xuyên tổ chức diễn tập phòng, chống Covid-19 theo nhiều kịch bản, phương án giả định để luôn chủ động, không bị bất ngờ trước mọi tình huống...

Đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục

Với vai trò trong nền kinh tế, Vietcombank nỗ lực duy trì hoạt động bằng cách phân loại hạng mục có thể làm từ xa, yêu cầu nhân viên hạn chế di chuyển để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, nơi làm việc. Toàn hệ thống tuân thủ quy định của chính quyền; chuẩn bị đầy đủ điều kiện ứng phó với dịch bệnh, có phương án hỗ trợ giữa các điểm giao dịch, chi nhánh nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt.

Vietcombank Tân Định trao tặng máy thở cho bệnh viện.

Ngân hàng thông báo rộng rãi lịch làm việc, giúp khách hàng chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh. Khi dịch bệnh phức tạp, đơn vị thực hiện phương án làm việc từ xa, làm việc theo ca hay "3 tại chỗ", "2 điểm đến 1 cung đường". Những nỗ lực của hệ thống mang giúp đảm bảo an toàn sức khỏe của cán bộ, duy trì hoạt động và vị thế ngân hàng, tiếp tục hỗ trợ khách hàng với quy mô tiền lãi trên 10.000 tỷ đồng trong hai năm 2020 và 2021.

Đóng góp cho các chương trình an sinh

Vietcombank luôn chủ động, tiên phong trong công tác xã hội và chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19. Kể từ năm 2020 đến nay, ngân hàng dành hơn 379 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19, hỗ trợ các cơ sở y tế, địa phương bùng phát dịch.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó tổng giám đốc, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Vietcombank (bên trái) trao biển tượng trưng tặng 50.000 túi quà an sinh cho đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong tháng 8, ngân hàng ủng hộ 50.000 túi quà an sinh trị giá 12,5 tỷ đồng trong chương trình "Triệu túi an sinh" do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Ngày 13/9, tại lễ phát động chương trình "Sóng và máy tính cho em", đơn vị ủng hộ 25 tỷ đồng với mong muốn tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập hiệu quả hơn.

Minh Huy (Ảnh: Vietcombank)