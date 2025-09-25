Vietcombank chia cổ tức tiền mặt hơn 3.700 tỷ đồng

Vietcombank dành hơn 3.760 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tức mỗi cổ phiếu nhận 450 đồng.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 6/10 và thời gian thanh toán cổ tức 24/10.

Ngân hàng Nhà nước, cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 4,18 tỷ cổ phiếu (tương đương 74,8% vốn Vietcombank), sẽ nhận hơn 2.800 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này. Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản), cổ đông sở hữu 15% vốn, nhận hơn 560 tỷ đồng.

Lần gần nhất Vietcombank chia cổ tức tiền mặt là cuối năm 2021 với tỷ lệ 12%, tức mỗi cổ phiếu khi đó nhận 1.200 đồng.

Đầu năm nay, Vietcombank đã phát hành hơn 2,76 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 49,5%, qua đó tăng vốn điều lệ lên 83.557 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất hệ thống tính đến hiện tại.

Trong phiên họp thường niên cuối tháng 4, Vietcombank thông qua kế hoạch chào bán tối đa 6,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tức khoảng 543 triệu cổ phiếu) để tăng vốn điều lệ lên 88.988 tỷ đồng. Ban lãnh đạo khi đó cho biết đã chủ động tiếp cận một số nhà đầu tư tiềm năng và "nhận được phản hồi bước đầu tích cực". Ngân hàng dự kiến hoàn tất tăng vốn trong năm nay, nhưng cũng nhấn mạnh khả năng thành công phụ thuộc vào kinh tế vĩ mô, biến động thị trường và nhu cầu thực tế của nhà đầu tư.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu Vietcombank giao dịch ở vùng 63.000 đồng. Tháng trước, thị giá có thời điểm tiệm cận 70.000 đồng. Vốn hóa thị trường hiện đạt gần 530.000 tỷ đồng.

Ngoài Vietcombank, từ đầu năm đến nay, nhiều nhà băng niêm yết trên sàn chứng khoán cũng chia cổ tức tiền mặt. Trong tháng 5, LPBank, VPBank, TPBank và VIB đồng loạt thanh toán với tỷ lệ dao động 5-25%. Sau đó không lâu, SHB chia cổ tức tiền mặt 5%, còn ACB chia 10%. Cuối tháng 10 tới đây, Techcombank cũng thanh toán cổ tức 10%.

Trong báo cáo về ngành ngân hàng hồi giữa năm, nhóm phân tích S&I Ratings nhận định số lượng ngân hàng trả cổ tức bằng tiền đang tăng so với năm trước. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa lợi ích hiện tại cho cổ đông và chiến lược dài hạn.

Phương Đông