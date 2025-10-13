Vietceramics tổ chức workshop hướng dẫn thi công gạch khổ lớn

Sự kiện được tổ chức tại TDX Ice Factory, TP HCM, vào tháng 9 với chủ đề "Thi công gạch khổ lớn: Không còn là thách thức". Theo Market.us, thị trường gạch khổ lớn đạt 90,9 tỷ USD (2024), khu vực APAC chiếm 49,4%, cho thấy nhu cầu và tiềm năng tăng trưởng lớn.

Tổng giám đốc Vietceramics, ông Đỗ Hồng Phúc, cho biết Vietceramics là một trong những đơn vị tiên phong đưa gạch khổ lớn vào thị trường Việt Nam. Workshop được tổ chức nhằm cung cấp cho khách mời kiến thức thực tế về kỹ thuật thi công, giúp họ hiểu rõ quy trình và tự tin hơn khi ứng dụng dòng sản phẩm này trong các công trình.