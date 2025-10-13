Vietceramics tổ chức workshop hướng dẫn thi công gạch khổ lớn

Sự kiện được tổ chức tại TDX Ice Factory, TP HCM, vào tháng 9 với chủ đề "Thi công gạch khổ lớn: Không còn là thách thức". Theo Market.us, thị trường gạch khổ lớn đạt 90,9 tỷ USD (2024), khu vực APAC chiếm 49,4%, cho thấy nhu cầu và tiềm năng tăng trưởng lớn.
Tổng giám đốc Vietceramics, ông Đỗ Hồng Phúc, cho biết Vietceramics là một trong những đơn vị tiên phong đưa gạch khổ lớn vào thị trường Việt Nam. Workshop được tổ chức nhằm cung cấp cho khách mời kiến thức thực tế về kỹ thuật thi công, giúp họ hiểu rõ quy trình và tự tin hơn khi ứng dụng dòng sản phẩm này trong các công trình.
Để đem đến thông tin đầy đủ cho khách tham dự, Vietceramics đã hợp tác nhà sản xuất gạch ốp lát Atlas Concorde (Italia), thương hiệu keo dán gạch và keo chà ron Weber Việt Nam, nhà cung cấp giải pháp mặt tiền tiên tiến Fischer cùng đơn vị thiết kế thi công Hồng Tâm Phát.
Các đối tác đã mang đến những phần thực hành thi công gạch khổ lớn ngay tại workshop, giúp khách mời nắm vững hơn về sản phẩm.
Tại sự kiện, đại diện Atlas Concorde (Italia) cho biết, gạch khổ lớn đang được nhiều thị trường quan tâm nhờ sự đa dạng về kích thước, bề mặt và phong cách. Dòng sản phẩm này được ứng dụng trong nhiều công trình dân dụng và thương mại trên thế giới, đồng thời được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới.
Các phiên bản gạch khổ lớn vân đá marble, vân đá tự nhiên, vân xi măng, vân gỗ và gạch khổ lớn trang trí cho thấy tính linh hoạt và khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu thiết kế khác nhau của dòng sản phẩm này.
Đại diện Vietceramics nhấn mạnh, gạch khổ lớn không chỉ sở hữu thẩm mỹ độc đáo mà còn có tính ứng dụng cao. Kích thước lớn giúp phô bày trọn vẹn đường vân, tạo hiệu ứng không gian liền mạch và hạn chế tối đa đường ron, qua đó nâng cao giá trị thẩm mỹ.
Đồng thời, các hiệu ứng nối vân như "đối xứng" (bookmatch) hay "bất tận" (endless) tái hiện chân thực vân đá tự nhiên, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên và mở rộng chiều sâu không gian.
Các sản phẩm gạch khổ lớn nhập khẩu của Vietceramics đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế về độ bền nhờ sử dụng nguyên liệu cao cấp được trộn với tỉ lệ hợp lý. Kết hợp công nghệ lamination để dàn đều và cán mỏng vật liệu trước khi nung, công nghệ rectification cắt cạnh để hạn chế lỗi lệch kích thước, gạch khổ lớn của đơn vị không bị nứt, vỡ, xé khi thi công.
Theo đại diện doanh nghiệp, những tiêu chuẩn này phù hợp với công trình quy mô lớn, dễ dàng ứng dụng trong nhà ở, mang lại sự bền vững và tiện lợi cho người dùng tại Việt Nam.
Ngay tại workshop, các chuyên gia của đơn vị thiết kế thi công Hồng Tâm Phát đã trực tiếp hướng dẫn quy trình thi công gạch khổ lớn: từ cắt gạch, khoan lỗ ổ điện và lỗ đường nước, vát cạnh 45 độ đến dán gạch theo chuẩn quốc tế và ốp mặt dựng công trình. Những thao tác này đòi hỏi kỹ thuật chính xác, sự tỉ mỉ trong từng chi tiết để đảm bảo tính an toàn và thẩm mỹ.
Theo chuyên gia, điểm quan trọng nhất khi cắt gạch kích thước lớn là phải điều chỉnh lực đồng đều, hạn chế rung lắc để đường cắt liền mạch.
Khách mời có dịp quan sát trực tiếp các bước thực hành dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Nhiều kiến trúc sư đánh giá cao trải nghiệm này, vì giúp họ nắm được kỹ thuật cơ bản, hiểu rõ hơn về cách xử lý khi thi công ở công trình thực tế.
Một số nhà đầu tư cũng chia sẻ rằng workshop giúp họ giảm bớt lo ngại về độ phức tạp, đồng thời tin tưởng hơn khi đưa gạch khổ lớn vào dự án.
Khách tham dự được đại diện từ đơn vị cung cấp giải pháp mặt tiền Fischer giới thiệu các giải pháp thi công mặt dựng theo hướng hiện đại, giúp công trình đạt tính thẩm mỹ và an toàn cao hơn. Trong khi đó, thương hiệu keo dán gạch và keo chà ron Weber nhấn mạnh vai trò của việc sử dụng keo dán và keo chà ron đạt chuẩn quốc tế. Những vật liệu này giúp tăng độ bền, hạn chế tình trạng nứt vỡ trong quá trình sử dụng lâu dài, từ đó đảm bảo chất lượng và tuổi thọ cho công trình.
Theo đại diện Vietceramics, sự kiện lần này đánh dấu bước đi của công ty trong việc phổ biến kiến thức và kỹ thuật thi công gạch khổ lớn. Thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm, đơn vị mang đến trải nghiệm trực tiếp để khách hàng và đối tác có thể tự tin ứng dụng. Với định hướng này, doanh nghiệp mong muốn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thẩm mỹ và chất lượng trong xây dựng.
Nội dung: Hoàng Đan
Ảnh: Vietceramics