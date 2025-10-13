Vietcap tung ưu đãi cho nhà đầu tư nữ dịp 20/10

Chứng khoán Vietcap triển khai chương trình Ladies' Day (ngày phụ nữ), tặng phiếu mua hàng PNJ cho nhà đầu tư nữ có giá trị giao dịch cơ sở cao nhất trong ngày 20/10.

Theo đại diện Vietcap, trong xã hội hiện đại, phụ nữ không chỉ giữ vai trò trong gia đình mà còn ngày càng khẳng định bản lĩnh ở lĩnh vực sự nghiệp và tài chính. Nhiều nhà đầu tư nữ lựa chọn chứng khoán để gia tăng nguồn vốn, chủ động lo cho bản thân và gia đình, đồng thời rèn luyện tư duy quản lý tiền bạc. Từ xu hướng đó, dịp 20/10, công ty tổ chức chương trình Ladies' Day với tổng giá trị giải thưởng 75 triệu đồng.

Nhân viên Vietcap tư vấn khách hàng. Ảnh: Vietcap

Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng nữ có tài khoản giao dịch tại Vietcap. Nhà đầu tư có giá trị giao dịch cơ sở cao nhất trong ngày 20/10 sẽ nhận thưởng. Cụ thể, top 5 khách hàng mới (mở tài khoản từ 6/10) nhận voucher (phiếu mua hàng) PNJ trị giá 5 triệu đồng; top 5 khách hàng hiện hữu nhận voucher PNJ 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết được công bố trên website Vietcap.

Song song với ưu đãi, doanh nghiệp giới thiệu công cụ phân tích Vietcap IQ trên nền tảng Vietcap Trading, hỗ trợ nhà đầu tư cập nhật xu hướng thị trường, báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, dữ liệu doanh nghiệp và bộ lọc cổ phiếu linh hoạt, giúp tối ưu chiến lược đầu tư.

Chương trình Ladies’ Day dành cho nhà đầu tư nữ có giao dịch ngày 20/10. Ảnh: Vietcap

Đại diện công ty cho biết, Ladies' Day 20/10 được kỳ vọng trở thành nguồn động viên để phụ nữ tiếp tục theo đuổi hành trình tự do tài chính, khẳng định bản lĩnh và xây dựng thành công theo cách riêng.

Vietcap thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn tài chính. Sau 18 năm phát triển, Vietcap xuất hiện với hình ảnh hiện đại, đổi mới và thông điệp thương hiệu "Nâng tầm nhà đầu tư Việt".

Thái Anh