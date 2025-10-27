Vietcap tri ân khách hàng kỷ niệm 18 năm thành lập

Chứng khoán Vietcap triển khai chương trình "3 tuần thử thách - đường đua đầu tư cùng Vietcap", kết hợp giữa thử thách đầu tư và quay thưởng may mắn, tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Chương trình diễn ra từ ngày 27/10 đến 14/11, lấy cảm hứng từ hành trình đầu tư của mỗi cá nhân. Vietcap kỳ vọng đây sẽ là sân chơi giúp nhà đầu tư thử sức, tích lũy kinh nghiệm và chạm tới những phần thưởng giá trị, đồng thời lan tỏa tinh thần đầu tư chủ động, bền bỉ.

Trong thời gian chương trình, nhà đầu tư giao dịch để tích lũy mã dự thưởng và tham gia quay số may mắn hàng tuần, được phát trực tiếp qua fanpage Vietcap nhằm đảm bảo tính minh bạch. Ngoài ra, công ty cũng vinh danh những nhà đầu tư có hiệu suất cao nhất: khách hàng mới đứng đầu bảng xếp hạng nhận một chỉ vàng, khách hàng hiện hữu dẫn đầu nhận ba chỉ vàng.

Chương trình "3 tuần thử thách - đường đua đầu tư cùng Vietcap" kỷ niệm 18 năm thành lập. Ảnh: Vietcap

Theo đại diện công ty, chương trình "3 tuần thử thách - đường đua đầu tư cùng Vietcap" không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn gửi gắm thông điệp: mỗi hành trình đầu tư là một chặng đường hướng đến tự do tài chính. Vietcap vai trò là người đồng hành khách hàng trên hành trình đó.

Cùng với chương trình, Vietcap tiếp tục đẩy mạnh các nền tảng công nghệ phục vụ nhà đầu tư như Vietcap IQ, Vietcap AI News hay AI Trading. Các công cụ này ứng dụng dữ liệu lớn (smart data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo xu hướng, phân tích doanh nghiệp, gợi ý danh mục đầu tư và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Vietcap cho biết việc kết hợp công nghệ với kinh nghiệm chuyên sâu của đội ngũ tư vấn giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư cho khách hàng.

Nhân viên tại Vietcap lan tỏa tinh thần đầu tư bền vững qua chương trình thử thách. Ảnh: Vietcap

Sau 18 năm phát triển, Vietcap hiện là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn tài chính. Với thông điệp thương hiệu "Nâng tầm nhà đầu tư Việt", doanh nghiệp hướng tới xây dựng cộng đồng đầu tư vững mạnh, lan tỏa tinh thần đầu tư bền vững và chủ động.

Thái Anh