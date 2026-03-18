Vietcap tổ chức diễn đàn đầu tư cho khách hàng cá nhân

Diễn đàn Vietcap Investment Day 2026 phân tích bối cảnh thị trường, triển vọng các ngành và cơ hội đầu tư, giúp nhà đầu tư cá nhân cập nhật xu hướng, xây dựng chiến lược danh mục.

Sự kiện tổ chức tại TP HCM, ngày 12/3, với chủ đề "Unlocking Vietnam's Next Wave - Đón đầu làn sóng đầu tư tiếp theo". Chương trình được thiết kế như diễn đàn thảo luận chiến lược dành cho cộng đồng đầu tư, mang đến không gian gặp gỡ chuyên nghiệp với các phiên thảo luận chuyên sâu.

Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh, Giám đốc điều hành khối tư vấn đầu tư Vietcap phát biểu khai mạc tại sự kiện. Ảnh: Vietcap

Diễn đàn quy tụ nhiều đơn vị và doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường, tạo cơ hội để nhà đầu tư kết nối trực tiếp với các chuyên gia phân tích, lãnh đạo doanh nghiệp cùng đại diện những tổ chức uy tín trong ngành tài chính đầu tư. Thông qua các hoạt động trao đổi và chia sẻ tại sự kiện, người tham dự có thêm góc nhìn đa chiều về thị trường, đồng thời cập nhật những xu hướng đầu tư đang dần hình thành trong bối cảnh kinh tế mới.

Theo ban tổ chức, sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới. Nền kinh tế duy trì đà tăng tích cực, các chính sách phát triển thị trường vốn được thúc đẩy nhằm nâng cao tính minh bạch và thu hút dòng vốn dài hạn. Đồng thời, xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu cũng mở ra cơ hội cho những ngành và doanh nghiệp có nền tảng tăng trưởng rõ ràng.

Trên nền tảng đó, Vietcap Investment Day 2026 tập trung phân tích bức tranh chiến lược của thị trường năm 2026, từ các yếu tố vĩ mô đến triển vọng của những ngành kinh tế dẫn dắt. Tại sự kiện, các diễn giả phân tích những động lực có thể dẫn dắt thị trường trong giai đoạn tới, gồm sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, phát triển của các ngành công nghệ và sản xuất giá trị cao, cùng sự mở rộng của thị trường vốn.

Phiên thảo luận và hỏi đáp chuyên sâu cùng ban lãnh đạo DatVietVAC. Ảnh: Vietcap

Ở lĩnh vực nội dung và giải trí, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị DatVietVAC, chia sẻ về quá trình phát triển của doanh nghiệp trong 30 năm qua. Ông đồng thời phân tích sự thay đổi của thị trường truyền thông trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh. Theo ông, sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng nội dung và sự phát triển của các nền tảng số đang mở ra những cơ hội tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp văn hóa quốc gia.

Trong khi đó, phiên thảo luận về ngành bán lẻ tập trung vào vai trò của tiêu dùng nội địa đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Phiên trao đổi có sự tham gia của ông Bế Phương Hùng, Giám đốc quan hệ nhà đầu tư PNJ cùng bà Lê Thị Ngân, Giám đốc đầu tư và quan hệ nhà đầu tư FPT Retail. Các diễn giả cho rằng sự gia tăng của tầng lớp trung lưu cùng với mức thu nhập cải thiện đang tạo điều kiện để thị trường bán lẻ duy trì tốc độ tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Một nội dung khác được quan tâm tại diễn đàn là vật liệu công nghệ cao - ngành được xem là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong làn sóng công nghiệp mới của Việt Nam. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, nhu cầu đối với vật liệu công nghệ và nguyên liệu phục vụ sản xuất được dự báo tiếp tục tăng. Ông Phan Chiến Thắng, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (MSR), đã chia sẻ góc nhìn về triển vọng của ngành trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những chia sẻ từ các doanh nghiệp giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về sự phát triển của từng ngành kinh tế. Đồng thời, các phân tích này cũng hỗ trợ nhà đầu tư nhận diện những lĩnh vực có khả năng trở thành động lực tăng trưởng mới của thị trường.

Phiên thảo luận "Tiêu dùng nội địa - Trụ cột tăng trưởng của ngành bán lẻ" từ đại diện Vietcap, FPT Retail và PNJ. Ảnh: Vietcap

Bên cạnh các ngành kinh tế, sự kiện cũng đề cập đến triển vọng của thị trường vốn thông qua các thương vụ IPO trong thời gian tới. Ông Đặng Văn Pháp, Giám đốc điều hành khối ngân hàng đầu tư Vietcap, cho rằng việc ngày càng nhiều doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết có thể giúp mở rộng nguồn cung cổ phiếu chất lượng cho thị trường. Điều này đồng thời tạo thêm cơ hội cho nhà đầu tư trong việc xây dựng danh mục đầu tư đa dạng.

Theo ông, làn sóng IPO mới không chỉ góp phần gia tăng quy mô thị trường, còn giúp cải thiện chiều sâu của hệ sinh thái đầu tư. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp niêm yết mới có thể mang lại thêm lựa chọn cho nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường phát triển.

Ông Phan Chiến Thắng, Phó tổng giám đốc Masan High-Tech Materials chia sẻ góc nhìn về triển vọng của ngành vật liệu công nghệ. Ảnh: Vietcap

Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh, Giám đốc điều hành khối tư vấn đầu tư Vietcap, cho rằng năm 2026 có thể mở ra chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư cũng có xu hướng chọn lọc hơn. Theo bà, việc nhận diện đúng các động lực tăng trưởng của thị trường sẽ giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp, hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Thông qua Vietcap Investment Day 2026, Vietcap tiếp tục thể hiện vai trò kết nối giữa thị trường, doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư. Sự kiện đồng thời tạo không gian để các doanh nghiệp cùng nhà đầu tư trao đổi trực tiếp, chia sẻ góc nhìn và cập nhật thông tin thị trường.

Về dài hạn, Vietcap cho biết doanh nghiệp hướng đến việc vừa cung cấp dịch vụ tài chính, vừa đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình xây dựng và quản lý tài sản. Thông qua các hoạt động kết nối và chia sẻ thông tin, đơn vị kỳ vọng hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hoàng Đan