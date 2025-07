Vietcap tặng 6.000 cây xanh tại rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Chứng khoán Vietcap trao tặng 6.000 cây xanh tại rừng phòng hộ Dầu Tiếng, đồng thời khởi động giai đoạn trồng rừng dự án Go Green Go Up, ngày 28/6.

Dự án cộng đồng Go Green Go Up (Vững xanh tài chính - Phủ xanh Việt Nam) do Vietcap phát động từ 12/5 đến 12/6, kêu gọi nhà đầu tư đóng góp cây xanh thông qua mỗi giao dịch trên nền tảng Vietcap Trading. Sau khi đạt mốc 5.000 cây nhờ sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhà đầu tư, Vietcap tiếp tục tài trợ thêm 1.000 cây, nâng tổng số lên 6.000 cây được trồng tại khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng. Lễ trao tặng cây ngày 28/6 đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn gây quỹ sang triển khai thực địa, với sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương và các đối tác trồng rừng.

Bảng hiệu của dự án tại Rừng phòng hộ Dầu Tiếng ngày 28/6. Ảnh: Vietcap

Phát biểu tại sự kiện, ông Nhan Tuấn, Giám đốc điều hành Vietcap cho biết "Go Green Go Up" là cam kết của doanh nghiệp trong việc kết hợp đầu tư tài chính và trách nhiệm xã hội. Mỗi nhà đầu tư không chỉ kiến tạo tài sản cá nhân mà còn góp phần vào hành trình phủ xanh Việt Nam.

Ông Nhan Tuấn, Giám đốc điều hành Công ty Chứng khoán Vietcap, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vietcap

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Quản lý Chương Trình TreeBank (Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển) cũng thể hiện sự trân trọng với dự án. Bà đánh giá cao và thể hiện sự trân trọng cách mà "Go Green Go Up" huy động cộng đồng đầu tư cùng góp phần phủ xanh những khu vực trọng yếu như Rừng phòng hộ Dầu Tiếng. "Những dự án như thế này không chỉ giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mà còn tạo thêm nguồn lực cho các chương trình phục hồi rừng dài hạn", bà Giang nói.

Việc chăm sóc và bảo vệ rừng sẽ được phối hợp thực hiện bởi Ban quản lý rừng và TreeBank cùng người dân địa phương để đảm bảo tính bền vững trong bảo vệ môi trường và hỗ trợ sinh kế lâu dài của dự án.

Sau sự kiện, tổng cộng 6.000 cây sẽ được trồng tại khu vực rừng phòng hộ Dầu Tiếng bao gồm sao đen, dầu, keo xen kẽ với các loài cây phụ trợ trên diện tích 12-15 ha.

Đại diện Vietcap tham gia trồng rừng cùng đại diện từ địa phương và Ban quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng. Ảnh: Vietcap

Để đảm bảo 6.000 cây này được nuôi trồng và phát triển ổn định, toàn bộ quá trình từ trồng đến chăm sóc sẽ được thực hiện theo quy trình kỹ thuật. Quá trình này gồm xử lý thực bì, cuốc hố, trồng bằng cây con có bầu, phát dọn cỏ dại, vun gốc và làm tơi đất định kỳ 2 lần 1 tháng trong năm đầu tiên và duy trì dọn sạch cỏ dại, tạo lớp phủ vào những tháng hè. Quy trình chăm sóc này giúp giữ ẩm, phá vỡ lớp đất bị đóng váng, giảm thoát hơi nước và tăng khả năng sinh trưởng tự nhiên cho cây.

Go Green Go Up được kỳ vọng sẽ phát triển để định hình văn hóa đầu tư có trách nhiệm. Dự án không chỉ nâng cao độ che phủ mà còn giúp người dân chăm sóc và bảo vệ rừng hiệu quả hơn.

Lễ trao tặng cây giống. Ảnh: Vietcap

Chứng khoán Vietcap thành lập năm 2007, hoạt động trong đầu tư và tư vấn tài chính. Trong suốt 17 năm phát triển, công ty khẳng định vị thế trên thị trường với hình ảnh hiện đại trẻ trung đổi mới cùng phương châm "Nâng tầm nhà đầu tư Việt".

Dự án Go Green Go Up với thông điệp "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam", hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, kết hợp đầu tư tài chính và trách nhiệm xã hội qua mỗi giao dịch. Nhà đầu tư cá nhân có thể đóng góp cây xanh thông qua nền tảng Vietcap Trading hoặc ứng dụng Vietcap bằng thao tác Trồng cây và Xác nhận huy hiệu. Mỗi giao dịch hợp lệ sẽ đóng góp tối đa 11 cây xanh cho Rừng phòng hộ Dầu Tiếng, một khu vực quan trọng trong việc điều tiết khí hậu và bảo vệ nguồn nước.

Thái Anh