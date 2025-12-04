Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ra mắt Warren, chuyên gia tư vấn tài chính AI, giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin chính xác hơn và chủ động ra quyết định trong mọi điều kiện thị trường.

Theo số liệu của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến cuối tháng 10, nhà đầu tư cá nhân trong nước sở hữu gần 11,3 triệu tài khoản chứng khoán. Riêng tháng 10, thị trường ghi nhận thêm hơn 310.000 tài khoản mới, mức cao nhất trong 14 tháng.

Cùng với sự mở rộng của tệp người dùng, công nghệ AI cũng được áp dụng ngày càng rộng rãi trong tài chính. Theo báo cáo "AI & Dữ liệu trong Tài chính Việt Nam 2024" (VASB & EY), khoảng 60% tổ chức tài chính đã thử nghiệm hoặc triển khai AI vào hoạt động. Quy mô thị trường AI Việt Nam được dự báo đạt 750 triệu USD vào năm 2025, tăng trưởng 15-18% mỗi năm, theo báo cáo "Vietnam AI Economy 2025".

Trước nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư, Vietcap phát triển và định vị Warren như một chuyên gia tư vấn tài chính AI. Sản phẩm được xây dựng trên nền tảng Agentic AI và hệ thống phân tích dữ liệu lớn, kết hợp với dữ liệu thị trường thời gian thực và nguồn nghiên cứu chuyên sâu từ đội ngũ Vietcap Research.

Vietcap ra mắt chuyên gia tư vấn tài chính AI cá nhân hóa cho nhà đầu tư. Ảnh: Vietcap

Hệ thống vận hành bởi hàng chục AI Agents chuyên biệt, trong đó mỗi Agent theo dõi một mảng dữ liệu riêng: từ tin nóng thị trường, biến động giá, dòng tiền đến các tín hiệu giao dịch phức tạp diễn ra trong thời gian thực. Các AI Agents hoạt động song song và phối hợp với nhau như một "đội ngũ phân tích 24/7", giúp nhà đầu tư có góc nhìn toàn diện mà không phải tự xử lý khối lượng dữ liệu lớn.

"Warren được tạo ra để đưa kiến thức tài chính đến gần hơn với mọi người, biến những thông tin phức tạp của thị trường thành các phân tích rõ ràng và dễ hành động, giúp mỗi nhà đầu tư tự tin hơn khi đưa ra quyết định của riêng mình", ông Nhan Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietcap nhấn mạnh.

Warren - tính năng AI, hỗ trợ nhà đầu tư phân tích kỹ thuật, vĩ mô... Ảnh: Vietcap

Ở giai đoạn hiện tại, Warren hỗ trợ bốn nhóm chức năng chính: giải đáp thắc mắc về thị trường, phân tích kỹ thuật và phân tích vĩ mô - ngành, cập nhật tin tức và ý tưởng giao dịch mỗi ngày, cá nhân hóa khuyến nghị theo khẩu vị rủi ro của từng người dùng. Vietcap cho biết sẽ tiếp tục mở rộng năng lực công nghệ để nâng cấp Warren thành một giải pháp tư vấn tài chính AI toàn diện trên thị trường.

Cùng thời điểm ra mắt Warren, Vietcap triển khai cuộc thi "Vietcap Invest - Nâng tầm đầu tư, thắng lớn mỗi tuần cùng Warren" từ 8/12/2025 đến 16/1/2026. Nhà đầu tư chỉ cần giao dịch tại Vietcap và tương tác với Warren để được xếp hạng nhận thưởng mà không cần đăng ký riêng.

Cuộc thi "Vietcap Invest - Nâng tầm đầu tư, thắng lớn mỗi tuần cùng Warren". Ảnh: Vietcap

Hệ thống giải thưởng được thiết kế theo ba bảng thi, phù hợp với từng nhóm nhà đầu tư. Bảng Master dành cho người có NAV (giá trị tài sản ròng) trên 500 triệu đồng, xếp hạng theo hiệu suất đầu tư. Bảng Pro dành cho NAV dưới 500 triệu đồng với cùng tiêu chí đánh giá, tạo sân chơi cân bằng giữa các nhóm kinh nghiệm khác nhau. Bên cạnh đó, bảng All-Star mở rộng cho mọi nhà đầu tư và xếp hạng dựa trên mức độ tương tác với Warren như đặt câu hỏi, sử dụng tính năng hay gửi góp ý.

Tổng giá trị giải thưởng tới 200 triệu đồng, được trao liên tục trong 6 tuần. Kết thúc chương trình, giải thưởng lớn (Grand Prize) sẽ được trao cho những nhà đầu tư có kết quả ấn tượng nhất ở cả ba bảng. Mỗi tuần sẽ có nhiều giải thưởng được trao ở từng bảng thi, bao gồm cả tiền mặt và các phần quà giá trị. Ngoài ra, những nhà đầu tư tích cực tương tác và đóng góp ý cho Warren AI cũng có cơ hội nhận các bộ quà tặng độc quyền từ Vietcap.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, Warren đóng vai trò là một chuyên gia tư vấn tài chính AI, đồng hành với nhà đầu tư, hỗ trợ giải thích các chỉ báo và cơ chế vận hành thị trường, cung cấp phân tích đa tầng theo thời gian thực, từ sức khỏe doanh nghiệp, dòng tiền, xu hướng ngành đến mô hình giá và tín hiệu kỹ thuật... Nhờ vậy, mỗi nhà đầu tư đều có thể tận dụng Warren theo đúng nhu cầu và phong cách giao dịch của mình.

Chứng khoán Vietcap thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn tài chính. Sau 18 năm phát triển, doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi hình ảnh hiện đại, đổi mới, gắn với thông điệp "Nâng tầm nhà đầu tư Việt".

Minh Ngọc