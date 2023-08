Vietcap nhận giải 'Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam'

Đây là năm thứ hai, bộ phận Ngân hàng đầu tư (IB) của Vietcap được Euromoney trao giải Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam tại Awards for Excellence 2023.

Lễ trao giải do tạp chí Euromoney bình chọn diễn ra tại Hong Kong với sự tham dự của đại diện các định chế tài chính từ gần 100 quốc gia trên thế giới. Sự kiện nhằm tôn vinh các định chế tài chính và ngân hàng đầu tư có đóng góp nổi bật trong định hướng kinh doanh hướng đến khách hàng là trung tâm (client-driven business) ở nhiều lĩnh vực như vốn cổ phần (Equity), mua bán và sáp nhập (M&A), tư vấn doanh nghiệp (Corporate advisory)...

Vietcap nhận giải thưởng tại Awards for Excellence 2023. Ảnh: Vietcap

Tại sự kiện, bộ phận Ngân hàng đầu tư (IB) của Chứng khoán Vietcap được trao giải "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam" (Best Investment Bank in Vietnam). Vietcap cũng là một trong những định chế tài chính Việt Nam duy nhất được vinh danh tại Euromoney Awards for Excellence lần này, nhờ những nỗ lực thực hiện thành công các thương vụ có giá trị cao trước bối cảnh thị trường đầy biến động.

Theo đó, mảng Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu đạt 431 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 342 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2021.

Theo đại diện Vietcap, thành quả này là sự cộng hưởng từ đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính có bề dày kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và kiên định với mục tiêu mang đến dịch vụ ngân hàng đầu tư chuẩn mực quốc tế.

Giải thưởng "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam" (Best Investment Bank in Vietnam) từ Euromoney là sự nối tiếp sau chuỗi giải thưởng liên tiếp như "Nhà tư vấn tài chính doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ tốt nhất Việt Nam" do Global Business Outlook bình chọn, "Ngân hàng Đầu tư nội địa tốt nhất Việt Nam"" (Best Domestic Investment Bank) và "Nhà tư vấn huy động vốn cổ phần tốt nhất Việt Nam" (Best ECM House) do FinanceAsia Awards 2023 bình chọn. Gần đây nhất là giải thưởng "Nhà tư vấn thương vụ M&A tốt nhất Việt Nam" (Best M&A House) do hội đồng giải thưởng Alpha Southeast Asia Best FI Awards 2023 trao tặng.

"Chuỗi giải thưởng quốc tế liên tiếp mà bộ phận Ngân hàng Đầu tư (IB) của Vietcap nhận được là động lực để đội ngũ nhân sự thêm tâm huyết xây dựng thị trường tài chính vững mạnh cho cộng đồng nhà đầu tư", đại diện doanh nghiệp này chia sẻ thêm.

(Nguồn: Vietcap)